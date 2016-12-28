«Познакомился с Кутеповым в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В “Спартаке” просто так не играют, он доказал своё право на это. На мой взгляд, Кутепов — это лучший русский защитник в лиге.



Играл ли я с футболистами уровня Промеса? Да, в сборной России это Денис Глушаков. Думаю, они игроки одного класса», — цитирует Джикию «Матч ТВ».



Джикия заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.