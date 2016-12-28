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28 декабря 2016, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джикия: Кутепов — лучший русский защитник в РФПЛ

Новичок «Спартака» Георгий Джикия назвал игрока красно-белых Илью Кутепова лучшим российским защитником в РФПЛ на своей позиции, а также оценил уровень Дениса Глушакова и Квинси Промеса.

«Познакомился с Кутеповым в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В “Спартаке” просто так не играют, он доказал своё право на это. На мой взгляд, Кутепов — это лучший русский защитник в лиге.

Играл ли я с футболистами уровня Промеса? Да, в сборной России это Денис Глушаков. Думаю, они игроки одного класса», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Джикия заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.

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