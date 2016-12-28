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28 декабря 2016, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Зенит» интересуется Самарисом

Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в питерском «Зените», сообщает Zero Zero.

Летом футболист уже вел переговоры с питерским клубом, но переход так и не состоялся. Сейчас Самарис редко попадает в состав «Бенфики», поэтому есть вероятность, что португальский клуб захочет расстаться с футболистом зимой.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в чемпионате Португалии шесть матчей, результативными действиями не отметился.

До «Бенфики» Самарис играл только в Греции. За национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч.

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