«Зенит» интересуется Самарисом

Летом футболист уже вел переговоры с питерским клубом, но переход так и не состоялся. Сейчас Самарис редко попадает в состав «Бенфики», поэтому есть вероятность, что португальский клуб захочет расстаться с футболистом зимой.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в чемпионате Португалии шесть матчей, результативными действиями не отметился.

До «Бенфики» Самарис играл только в Греции. За национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч.