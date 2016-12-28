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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал о своей адаптации в России. Слова специалиста приводит Матч ТВ.

«После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня — одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения — тоже», — сказал румынский тренер.

Напомним, в апреле 2015 года Мирча Луческу, будучи тренером донецкого «Шахтера», заявлял, что Россия воюет против Украины.

Луческу перешел из «Шахтера» в «Зенит» в мае 2016 года. На данный момент петербургская команда находится на втором месте в турнирной таблице, уступая пять очков московскому «Спартаку».