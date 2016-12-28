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28 декабря 2016, 12:47 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Дмитрий Сенников: Аршавин — резкий, юркий и хорошо умеет открываться

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России рассказал Sportbox.ru, против кого ему было сложнее всего играть в Чемпионате России.

Бывший защитник Локомотива и сборной России рассказал Sportbox.ru против кого ему было сложнее всего играть в Чемпионате России. Увеличить
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— А против кого всегда было сложнее всего играть?
— Против игроков невысокого роста — вроде Максима Бузникина и Андрея Аршавина. Они очень юркие, резкие, мобильные и хорошо умеют открываться. С фактурными, мощными, рослыми футболистами всегда проще — такими, например, как Дима Булыкин и Саша Кержаков. Их действия легче предугадать. Маленькие же больше финтят, открываются, могут отойти поглубже в центр. С Вагнером Лавом еще было играть непросто, хотя и под него можно было подстроиться. Главное — не сближаться, держать его на расстоянии. Потому что если Вагнер чувствовал соперника, то резко уходил в сторону, и догнать его было практически невозможно….

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