Луиз Адриану все ближе к «Спартаку»

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ГАЛЛИАНИ ПОЛЕТЕЛ В РИО К АДРИАНУ.

История с переходом 29-летнего форварда «Милана» Луиза Адриану в «Спартак» подходит к концу. Об этом говорят два фактора? Во-первых, агент футболиста Жилмар Велоз сделал заявление о том, что Луизу Адриану нравится стиль работы главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

— На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриану в «Спартак», у игрока действует договор с «Миланом», — цитирует ТАСС Велоза. — Луизу нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом.

Во-вторых, первый вице-президент «Милана» Адриано Галлиани вылетел в Рио-де-Жанейро, что делает ежегодно после Рождества — там проживает его невеста.

При этом, на этот раз, в программе одного из руководителей красно-черных есть и деловой пункт: встреча с 29-летним нападающим Луизом Адриану, на которой они обсудят возможный трансфер футболиста в «Спартак».

Продажа форварда выгодна «Милану» — помимо суммы компенсации, составляющей 7−8 миллионов евро, итальянский клуб сэкономит еще около 25 миллионов на его зарплате (контракт Луиза Адриану действует до 2020 года).

ЦАЛЛАГОВ ПОЧТИ ДОГОВОРИЛСЯ С «ЗЕНИТОМ».

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов может подписать контракт с «Зенитом» до конца этого года после прохождения медосмотра. На данный момент клубы согласовали сделку по переходу футболиста, после чего уже он сам и его новый клуб должны договориться об условиях личного контракта. Пока контракт не подписан.

— В соответствии с футбольным законодательством за полгода до истечения соглашения любой игрок имеет право вести переговоры с другими клубами, — цитирует «ВолгаНьюс» главу совета директоров «Крыльев» Дмитрия Шляхтина. — Поэтому «Зенит» мог забрать Цаллагова у нас совершенно бесплатно, с условием, что он перешел бы в питерский клуб по окончании текущего сезона. «Зенит» захотел взять его сейчас, а не ждать полгода, и «Крылья» получат от питерского клуба средства за трансфер игрока. Это лучше, чем если бы он ушел бесплатно.

БУДКОВСКИЙ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «ЛОКО».

Вчера «Анжи» подтвердил то, о чем говорили и писали СМИ уже около месяца — клуб меняет вектор развития.

— По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба, — говорится в заявлении на официальном сайте махачкалинцев. — В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков «Анжи» в другие клубы.

Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать «Анжи».

Если говорить коротко, то клуб в это трансферное окно, вероятно, покинут ряд сильных и наиболее ликвидных футболистов. Уже известно о скором переходе албанского полузащитника Бериши в «Терек». По информации «СЭ», в шорт-листе «Локо» находится форвард «Анжи» Филипп Будковский — в этом сезоне украинский форвард забил пять голов.

ГОНЧАРЕНКО ВИДИТ УСИЛЕНИЕ В БАЛЬДЕ.

Нападающий «Реймса» Ибраима Бальде может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждают «Известия». По информации источника, руководство клуба французской лиги 2 недовольно статистикой 27-летнего сенегальца (в 12 матчах Бальде забил 2 гола) и готово расстаться с ним. Армейцы обратятся к его кандидатуре в случае ухода Ласина Траоре. Траоре, напомним, сватают в испанскую «Малагу» и армейский клуб не будет возражать после его ухода. По данным transfermarkt.de, сумма трансфера Бальде составляет 2 миллиона евро.

С 2012 по 2016 год Бальде защищал цвета «Кубани», причем с 2013 по 2014 год работал под началом нового наставника армейцев Виктора Гончаренко.

ТАШУЕВ ЖДЕТ ЗВОНКА ИЗ «АНЖИ».

После смены вектора развития в «Анжи» клуб, с большой долей вероятности, возглавит российский тренер Сергей Ташуев. Он сообщил «СЭ» о проведенной с руководством махачкалинского клуба встрече. По нашим данным, специалист может сменить на посту главного тренера махачкалинцев Павела Врбу. Ташуев уже работал в «Анжи» — в 2015 году он вывел команду в премьер-лигу.

— Со мной на днях встречалось руководство «Анжи», — сказал Ташуев. — Узнавали мое видение того, как должна развиваться команда. Я свою точку зрения изложил. Теперь жду ответа. Думаю, он последует до Нового года.