В ЦСКА Тошичу и Вернблуму рассказали о новогодних традициях в России

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Об этом футболистам рассказали в «армейском» клубе.



«Во всех странах есть свои новогодние традиции. Итальянцы выбрасывают старые вещи, испанцы съедают в полночь 12 виноградин, а без чего нельзя представить Новый год в России? Зоран Тошич и Понтус Вернблум теперь точно знают ответ на этот вопрос», — говорится на официальной странице ЦСКА в «инастаграме».

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