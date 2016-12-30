Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28281952/
30 декабря 2016, 15:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В ЦСКА Тошичу и Вернблуму рассказали о новогодних традициях в России

Легионеры московского ЦСКА полузащитники Зоран Тошич и Понтус Вернблум узнали о новогодних традициях в России.

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом футболистам рассказали в «армейском» клубе.

«Во всех странах есть свои новогодние традиции. Итальянцы выбрасывают старые вещи, испанцы съедают в полночь 12 виноградин, а без чего нельзя представить Новый год в России? Зоран Тошич и Понтус Вернблум теперь точно знают ответ на этот вопрос», — говорится на официальной странице ЦСКА в «инастаграме».



ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена