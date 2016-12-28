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28 декабря 2016, 11:32 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Измайлов: Цель «Спартака» в сезоне — место не ниже третьего

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не считает лидерство «Спартака» сюрпризом, но заявил, что перед командой поставлена цель закрепиться в тройке по итогам сезона.

<nobr>Вице-президент</nobr> Спартака <span class=error>Наиль</span> <span class=error>Измайлов</span> не считает лидерство Спартака сюрпризом но заявил что перед командой поставлена цель закрепиться в тройке по итогам сезона. Увеличить
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«Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четверку. Наша цель в нынешнем чемпионате — место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу — выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной», — сказал он.

Вместе с тем, Измайлов отметил, что в идеале для клуба, чтобы «Спартак» всегда должен быть первым.

«Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития
клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трех сезонов, — это объективный показатель. В то же время,
по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперед шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных
примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же
хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там», — отметил Измайлов.

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