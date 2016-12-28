К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четверку. Наша цель в нынешнем чемпионате — место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу — выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной», — сказал он.

Вместе с тем, Измайлов отметил, что в идеале для клуба, чтобы «Спартак» всегда должен быть первым.