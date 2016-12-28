СМИ: Зарплата М’Вилы в «Рубине» составит 3 миллиона евро в год
Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила, который накануне продлил контракт с «Рубином», будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.
Французский легионер, который в нынешнем сезоне провел 9 матчей за «Рубин» в РФПЛ, выступает за клуб из Казани с 2013 года. За это время его дважды отправляли в аренду.
Напомним, что новый контракт рассчитан на 3,5 года. Как известно, «Спортфакт» еще 2 декабря сообщил о начале переговоров «Рубина» с М’Вилой и голкипером Сергеем Рыжиковым.
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