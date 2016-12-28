«Анжи»: заложники золота

Тайга и миллиарды.

Для начала — о мире бизнеса. Это многое объяснит. Сегодня, 28 декабря, истекает срок подачи заявок для участия в аукционе. Его цель — продажа государством доли в компании, созданной для разработки золоторудного месторождения «Сухой лог».

Это Иркутская область, ее восточная окраина. До ближайшей станции БАМа, поселка Таксимо — 357 километров. Бодайбо, столица золотодобычи России, в 137 км. Сам Иркутск или «Большая Земля», расположен в 850 километрах от месторождения. Лучший вид транспорта в этих местах — вертолет. Еще годны олени и упряжки, но это зимой. Вокруг тайга и горы, но почвы «Сухого Лога» содержат, по оценкам экспертов, без малости треть запасов всего золота РФ.

Правда, есть нюанс. Содержания золота в руде низкое, и это проблема. «Сухой Лог» был разведан в 1961 году, в 80-х начали строить фабрику и дорогу до Таксима, протащили ЛЭП, но потом дело встало.

И вот — ренессанс. Есть специальное постановление правительства за подписью Дмитрия Медведева. Стройке — быть. На ближайшие 5 лет рудники «Лога» — одна из сверхзадач для экономики нашей страны. Государственное дело. Без натяжек.

Эксперты инвестиции в «Сухой Лог» оценивали в $5 млрд. Деньги на проект дадут банки, где государство — владелец контрольного пакета. ВТБ-банк, например, именно такой. Это тот самый банк, который вчера утром продал акции ФК «Динамо» за 1 (один) рубль.

Брат «Спартака», коллега Галицкого.

Но мы — про «Анжи». Об этом мало говорят и пишут, но в Махачкале давным давно создан частный клуб. Он был таким еще до появления в «Анжи» Сулеймана Керимова. «Анжи» в этом смысле родной брат ФК «Краснодар» или «Спартака». Нынешний владелец — Сулейман Керимов. Он хотел выиграть титулы с «Анжи», купив клуб в январе 2011-го и взорвав при помощи менеджера Германа Ткаченко рынок игроков в футболе Европы.

В августе 2013-го Керимов свернул проект по добыче золота в футболе. Перемены совпали с проблемами в бизнесе, где Керимов пытался изменить расстановку сил на глобальном рынке калийных удобрений. Для директора одной из его компаний, Владислава Баумгертнера, короткая, но яркая бизнес-война обернулась арестом в Минске. В декабре 2013-го Керимов продал акции всех компаний, которые связывали его с этим бизнесом.

И вот — новый бизнес-поворот. ФК «Анжи» переживает все эти потрясения вместе со своим патроном. В этом клубе все принадлежит тому, кто платит — от бутс игроков клубной академии до перчаток Александра Беленова.

Теперь — коротко о футболе. Вратаря Беленова в декабре хотел купить «Зенит», но передумал. В Питере нашли вариант дешевле, а игрока в «Уфе» забрали помоложе. В Махачкале Александра все равно будут продавать, но для начала попробуют отдать кандидата в сборную России на полгода в аренду. Варианты есть.

На выход — целая команда.

Та же история — с арендой или продажей — актуальна еще как минимум для 7 футболистов ФК «Анжи». Украинца Филиппа Будковского ждут в Уфе, албанец Бернард Бериша уже игрок «Терека». Там же могут оказаться два молодых россиянина — защитник Георгий Тигиев и полузащитник Святослав Георгиевский. В бундеслиге ищут вариант игроку хорватской сборной с немецким паспортом Иво Иличевичу. В Турции попытаются трудоустроить двух центральных защитников, бразильца Шандау и серба Дарко Лазича. Если получится, в других клубах РФПЛ начнут весенний отрезок сезона 2016/17 россияне Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк. Это точно не «Рубин», но наверняка сложная задача, с учетом на глазах съежившегося рынка. Ищут новое место работы и трем франкофонам — легионерам Янику Боли, Габриэлю Обертану, Седрику Ямбере.

Набирается целая команда, но не факт, что всем игрокам из этого списка оперативно найдут работу. Продавать игроков за бесценок Керимов не хочет. Свободным агентом, разрывая договор, готовы сделать трех самых дорогих, в смысле их личных контрактов, легионеров. Да и то не факт — в клубе по такому поводу еще раз и хорошо подумают.

Завершать сезон «Анжи» будет с новым тренером. Сергей Ташуев пока не при должности, но главный, но не единственный претендент. Павлу Врба, который начинал сезон, сказали «спасибо», объяснив ситуацию. Она — небанальная.

Месяц до Дня «Икс».

Беленов, Врба, Обертан, и не только они — заложники золота «Сухого Лога». Владелец «Анжи» подал заявку на участие в аукционе. Компания «Полюс Золота», наряду с «Нафтой Москвы», главный на сегодня бизнес-актив Керимова. «Золото» возглавляет сын Сулеймана Абусаидовича, Саид. «Полюс», согласно опциону, вписанному в условия аукциона, имеет право преимущественного выкупа доли в созданном государством СП «Сухой Лог Золото».

Аукцион по разработке месторождения, которого ждали с конца 1990-х годов, должен состояться 26 января. Причем от участия в нем отказались многие игроки первой десятки золотодобытчиков РФ. Во-первых, там, на Логе, работы на годы.

Во-вторых, государство, отдав Керимову приоритет, выбор де-факто сделало. Конкурент у Керимовых по состоянию дел на вчерашний вечер был один. Заявку в Госимущество подали из «Золото Бодайбо». Это совместное предприятие Банка ВТБ и бизнесмена Ибрагима Паланкоева. Это ингуш, уроженец Осетии, выпускник Горного университета, специалист с мировым именем в вопросах строительства шахт и горных тоннелей.

Личного состояния Кepимoва никак не хватит, чтобы решить задачи, которые ставит страна в «Сухом Логе». Деньги Керимова сегодня — это 2 миллиapдa дoллapoв. Бизнесмен несет потери. Его основной золотоносный актив — месторождение «Наталка» на Колыме — ожиданий пока не оправдывает. В 2015 гoду Кepимoв пpoдaл зa 350 миллиoнoв дoллapoв тopгoвую гaлepeю «Мoдный ceзoн» у Кpacнoй плoщaди, фeшeнeбeльный oтeль Four Seasons, а теперь получил от государства новый вызов.

Мкртчан. Ткаченко. Академии.

Он сложный и рисковый, но подобные предложения, как разработка «Сухого Лога», не отвергают. Итог в футболе: «Анжи» как проект для Лиги Европы себя на ближайшие годы исчерпал. Керимов тратил на клуб в среднем 30 миллионов евро, а занимать на «Лог» его бизнес-структурам придется миллиарды долларов. В футболе он надеялся на помощь своего младшего партнера по различным бизнес-проектам Олега Мкртчана, но для него «Анжи», похоже, родным не стал.

С лета команда Мкртчана занималась в клубе всей спортивной работой. Русская горно-металлургическая компания, контролируемая Олегом Артушевичем, стала официальным партнером клуба, но фиксировать все риски, по сути страхуя Керимова, была не готова. До лета люди Мкртчана продолжат «вести» клуб, но де-факто в «Анжи» возвращается тот, кто привозил в Дагестан Роберто Карлоса и Самуэля Это’О. Герман Ткаченко не покидал совета директоров клуба, но заметно утратил влияние, а теперь может отыграть ситуацию. Если захочет, конечно.

В ноябре Ткаченко принимал участие в совете директоров «Анжи», где рассматривали 4 сценария дальнейшей жизни клуба. В итоге выбран проект, который предполагает отказ от услуг легионеров со щедрыми личными контрактами, появление молодых россиян из футбольных школ Питера, Москвы и дополнительный шанс для воспитанников своей академии. Керимов долго вкладывался в нее, приглашал на работу голландцев, и теперь желает увидеть плоды работы. Последними «легионерами» в академии были Фуад Уста и Сергей Темрюков — этнический турок и россиянин. В ноябре оба гражданина Голландии покинули Дагестан, где владелец отчасти разочарован в отдаче от сделанных им футбольных инвестиций. Это тоже причина того, что «Анжи» открыто говорит о распродаже ключевых игроков. Дело, конечно, не только в разработке «Сухого Лога».

Осень. Разочарование.

Резонный вопрос тут такой: зачем много тратить, если топ-клуб из «Анжи» не получается, как ты не старайся?! Керимов, похоже, понял: жить на три региона — Москву, Подмосковье, Дагестан — для спортивной команды не лучшая затея. Но жить 8 месяцев в Махачкале готовы только местные парни и молодые россияне из других регионов нашей страны. Те, которые ради старта карьеры готовы уехать из Москвы или Питера надолго. Именно так например, в свое время поступил Сергей Рыжиков. В 2005-м — лучший игрок «Анжи».

Иное дело — Обертан и Буссуфа, Диарра и Иличевич. Они хотели и хотят жить в Москве. Ради нее и хорошей «лички» эти люди с именем и репутацией серьезных профи соглашались уезжать из Европы в РФПЛ ради «Анжи». Базой команды на деле было подмосковное Кратово, а Павел Врба оценил и полюбил Каспий. Благо, Керимов построил ради академии целый комплекс футбольных полей. Там «Анжи, крупно проиграв 5 ноября в Москве «Локомотиву», готовился к заключительному отрезку первой половины сезона. Спортивный директор Сергей Доронченко протестовал, пытался включать рычаги влияния, но тщетно. Врба дал понять: за результат в команде отвечает он, главный тренер.

Итог: домашнее поражение от «Уфы», фиаско в Ростове, Туле. Причем для «Арсенала» победа над «Анжи» была второй в сезоне. После победы 27 октября в матче 1/8 финала Кубка России (4:0, соперник — «Зенит») «Анжи» выиграл один матч из шести. У Гаджи Гаджиева и его «Амкара».

Керимова такой финиш футбольного года не мог не расстроить. До места, которое приносит путевку в еврокубки, сегодня 8 очков. Там расположился сосед и заклятый друг «Терек». Впрочем, есть Кубок России, где у «Анжи» удобная сетка. Но где гарантия, как ты не старайся?! Гус Хиддинк и Ткаченко не смогли в свое время убедить УЕФА в том, что Дагестан — подходящее место для проведения матчей этого турнира.

«Спэшиал Ареа», Гамзатов.

И напоследок — цитата от Германа Ткаченко. Несколько лет назад он рассказывал коллегам, как уговаривал звезду «Реала» Роберто Карлоса поехать в Дагестан. «Когда я рассказывал ему о Махачкале, всё время говорил, что это «special area». Когда подписали контракт, Роберто спросил: «А что именно вы имели в виду под этим special area?» — «Роберто, ты был в Стамбуле?» — «Да!» — он засиял от радости. «Так вот это не Стамбул. А ты был в Кабуле?» «Нет» — тут он сильно напрягся. «Это не Кабул. Махачкала — это где-то посередине».

Доля правды в этих словах есть, но моя личная Махачкала — это все-таки люди. С ними — порядок. Александр Маркаров, Эдуард Малофеев, Гаджи Гаджиев, Элвер Рахимич, Будун Будунов, Нарвик Сирхаев, Руслан Агаларов, Лазо Липоски. А еще — дом Расула Газматова у стадиона «Динамо», консультант Анатолий Бышовец, игрок Кахабер Цхададзе, футболист, потом тренер Омари Тетрадзе. Еще есть Каспий, новый дом у моря или «Арена Анжи» и 2 тысячи зрителей на тренировке команды. Именно они делали Махачкалу «спэшиал ареа» в нашем футболе.

Она и ее аура не умрут, но еврокубки и большие победы — подождут. Золото «Сухого Лога» тому, кто платит, сегодня важнее. Такие времена.