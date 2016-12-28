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28 декабря 2016, 10:59 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

«Анжи» ищет работу 12 игрокам

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

ФК «Анжи» до завершения зимнего трансферного периода попытается найти новые клубы 12 футболистам из своей заявки.

ФК <span class=error>Анжи</span> до завершения зимнего трансферного периода попытается найти новые клубы 12 футболистам из своей заявки. Увеличить
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Семеро из них — легионеры. Это украинский форвард Филипп Будковский, центральные защитники бразилец Шандау и серб Дарко Лазич, играющий на фланге защитник Седрик Ямбере, форварды Янник Боли, Габриэль Обертан, центральный полузащитник Иво Иличевич.

Возможно, в других клубах РФПЛ начнут весенний отрезок сезона 2016/17 россияне Павел Яковлев, Сергей Паршивлюк, Георгий Тигиев, Святослав Георгиевский. Клуб Сулеймана Керимова сегодня рассматривает варианты продажи своих игроков и аренды на полгода с правом выкупа.

Анжи
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