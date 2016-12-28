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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28280245/
28 декабря 2016, 11:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Получается, «Зенит» Беленова не захотел покупать даже со скидкой на распродаже?

Очередная распродажа игроков в «Анжи» — самая обсуждаемая тема вторника.

Распродажа в <span class=error>Анжи</span> — главная тема вторника. Увеличить
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«АНЖИ» ПОДТВЕРДИЛ ПРОДАЖУ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ ИЗ-ЗА ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ.

«Анжи» на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден продать своих игроков.

GalacticBoy. оптом.

изсибири. Опять?!

фан. Ну и подарок болельщикам «Анжи» на Новый год.

fcsmfan. Получается «Зенит» Беленова в принципе не захотел покупать? Даже со скидкой на распродаже?

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «ЕЗДИЛ НА СТАЖИРОВКУ В «МИЛАН.

В деревне Беляниново городского округа Мытищи состоялся турнир на «Кубок академии Дмитрия Аленичева». Сам бывший главный тренер «Спартака» не только наградил победителей, но и лично вышел на поле в гала-матче, завершавшем футбольный праздник.

Старожил футбола. С этого надо было начинать!

баламошка. Летом возглавит Милан.

Alex.S. Дима улыбается. Это радует. Хорошо так же, что поехал на стажировку именно в Италию. Может, изменит свое отношение к тактике. И слова «багаж Аленичева» будут относить не только к чемоданам Ромуло.

Жилмар ВЕЛОЗ: «ЛУИЗ АДРИАНУ СЧИТАЕТ “СПАРТАК” ВЕЛИКИМ КЛУБОМ».

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиза Адриану, который может перейти в «Спартак», сообщил, что его клиенту нравится стиль работы тренера москвичей Массимо Карреры. Ранее сообщалось, что сегодня представители бразильского форварда проведут встречу с генеральным директором «Милана» Адриано Галлиани, чтобы обсудить возможный переезд футболиста в Москву.

King's Bounty IIII. Ромбик в сердце!

баламошка. Робсон научил всех бразильцев топить за Спартак).

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). читайте между строк: «спасибо, не надо»)).

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