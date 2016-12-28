Болельщики: Получается, «Зенит» Беленова не захотел покупать даже со скидкой на распродаже?

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«АНЖИ» ПОДТВЕРДИЛ ПРОДАЖУ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ ИЗ-ЗА ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ.

«Анжи» на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден продать своих игроков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Беленов, Паршивлюк, Боли. Кого можно купить на распродаже в "Анжи" <a href="https://t.co/DrlLZPtgcF">https://t.co/DrlLZPtgcF</a> <a href="https://t.co/1DZp91ByD1">pic.twitter.com/1DZp91ByD1</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/813803225526767617">27 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

GalacticBoy. оптом.

изсибири. Опять?!

фан. Ну и подарок болельщикам «Анжи» на Новый год.

fcsmfan. Получается «Зенит» Беленова в принципе не захотел покупать? Даже со скидкой на распродаже?

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «ЕЗДИЛ НА СТАЖИРОВКУ В «МИЛАН.

В деревне Беляниново городского округа Мытищи состоялся турнир на «Кубок академии Дмитрия Аленичева». Сам бывший главный тренер «Спартака» не только наградил победителей, но и лично вышел на поле в гала-матче, завершавшем футбольный праздник.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дмитрий Аленичев: "Ездил на стажировку в "Милан" <a href="https://t.co/3D0dgXKlea">https://t.co/3D0dgXKlea</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/813844860453187584">27 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Старожил футбола. С этого надо было начинать!

баламошка. Летом возглавит Милан.

Alex.S. Дима улыбается. Это радует. Хорошо так же, что поехал на стажировку именно в Италию. Может, изменит свое отношение к тактике. И слова «багаж Аленичева» будут относить не только к чемоданам Ромуло.

Жилмар ВЕЛОЗ: «ЛУИЗ АДРИАНУ СЧИТАЕТ “СПАРТАК” ВЕЛИКИМ КЛУБОМ».

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиза Адриану, который может перейти в «Спартак», сообщил, что его клиенту нравится стиль работы тренера москвичей Массимо Карреры. Ранее сообщалось, что сегодня представители бразильского форварда проведут встречу с генеральным директором «Милана» Адриано Галлиани, чтобы обсудить возможный переезд футболиста в Москву.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Галлиани обсудит с Луизом Адриану переход в "Спартак" в Рио-де-Жанейро. Сага продолжается... <a href="https://t.co/4KhbCaVvuj">https://t.co/4KhbCaVvuj</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/813774582112980992">27 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

King's Bounty IIII. Ромбик в сердце!

баламошка. Робсон научил всех бразильцев топить за Спартак).

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). читайте между строк: «спасибо, не надо»)).