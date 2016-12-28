Болельщики: Получается, «Зенит» Беленова не захотел покупать даже со скидкой на распродаже?
Очередная распродажа игроков в «Анжи» — самая обсуждаемая тема вторника.
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«АНЖИ» ПОДТВЕРДИЛ ПРОДАЖУ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ
«Анжи» на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности,
GalacticBoy. оптом.
изсибири. Опять?!
фан. Ну и подарок болельщикам «Анжи» на Новый год.
fcsmfan. Получается «Зенит» Беленова в принципе не захотел покупать? Даже со скидкой на распродаже?
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «ЕЗДИЛ НА СТАЖИРОВКУ В «МИЛАН.
В деревне Беляниново городского округа Мытищи состоялся турнир на «Кубок академии Дмитрия Аленичева». Сам бывший главный тренер «Спартака» не только наградил победителей, но и лично вышел на поле в
Старожил футбола. С этого надо было начинать!
баламошка. Летом возглавит Милан.
Alex.S. Дима улыбается. Это радует. Хорошо так же, что поехал на стажировку именно в Италию. Может, изменит свое отношение к тактике. И слова «багаж Аленичева» будут относить не только к чемоданам Ромуло.
Жилмар ВЕЛОЗ: «ЛУИЗ АДРИАНУ СЧИТАЕТ “СПАРТАК” ВЕЛИКИМ КЛУБОМ».
Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиза Адриану, который может перейти в «Спартак», сообщил, что его клиенту нравится стиль работы тренера москвичей Массимо Карреры. Ранее сообщалось, что сегодня представители бразильского форварда проведут встречу с генеральным директором «Милана» Адриано Галлиани, чтобы обсудить возможный переезд футболиста в Москву.
King's Bounty IIII. Ромбик в сердце!
баламошка. Робсон научил всех бразильцев топить за Спартак).
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). читайте между строк: «спасибо, не надо»)).
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