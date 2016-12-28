Экс-форвард московского «Спартака» Кавенаги объявил о завершении карьеры

Кавенаги, которому в сентябре исполнилось 33 года, за карьеру выступал за клубы из чемпионатов Аргентины, России, Франции, Испании, Бразилии, Мексики и Кипра. Цвета «Спартака» он защищал в 2004 — 2006 годах.

«Сегодня особенный день. Я с гордостью сообщаю о завершении карьеры. Мне бы хотелось сказать спасибо всем людям, которые помогали мне на жизненном пути, но боюсь, что для этого не хватит и целого дня. Спасибо семье за поддержу и богу за возможность пережить все то, что было и достичь своей детской мечты. Спасибо всем тренерам — и советчикам в жизни, и специалистам в футболе», — сказал Кавенаги.

«Спасибо всем клубам, всем сотрудникам, президентам, спортивным директорам, журналистам, арбитрам, болельщикам. Мне довелось жить в экзотических странах и получить уникальный опыт», — добавил форвард, также отдельно поблагодаривший сборную Аргентины за возможность защищать национальные цвета.

В составе «Ривер Плейт» форвард 4 раза становился чемпионом Аргентины, а также стал обладателем Кубка Либертадорес. В составе московского «Спартака» — дважды серебряным призером чемпионата России, финалистом Кубка страны. В составе «Бордо» — чемпионом Франции. Последним клубом в карьере нападающего стал АПОЭЛ, с которым Кавенаги выиграл чемпионат Кипра в сезоне-2015/16.