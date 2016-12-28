Шикунов: Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м
Александр Шикунов раскрыл детали краха романцевского «Спартака» и взлёта ростовского футбола.
Александр Шикунов играл в Ростове с Андреевым, Гамулой и Заваровым. Учился футболу у Копаева и Еськова. Близко знаком с Понедельником. Играл под началом у Федотова. Его отец —
Такой человек — кладезь интересных историй. Тем более что после окончания карьеры игрока он из футбола не ушёл, а нашёл себя в новой роли. Он организовывал переход Лоськова в «Локомотив». Вёл трансферную кампанию чемпионского и постчемпионского «Спартака». Собирал вместе с Червиченко крепкие «Химки». Приглашал Бердыева в «Ростов». В ноябре ему исполнилось 55 лет. Мы пригласили Александра Юрьевича в редакцию и вот что услышали.
«Меня покрестили под шампанское за столом»
— Вам, кажется, было пять лет, когда в Ростов пришёл невообразимый праздник? СКА, в котором играл ваш отец, выиграл серебро чемпионата СССР.
— Хотя я был тогда совсем мелким, помню те ощущения. Мы жили в доме на улице Энгельса. Сейчас это Большая Садовая. Соседями у нас были все известные футболисты СКА того времени — Афонин, Копаев, Еськов, Понедельник. И я помню, как народ заполонил весь наш двор. Люди обнимались, жгли костры. Советский народ был добрый, весёлый. Наш дом был как раз напротив «Брехаловки».
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— Это место такое в парке Горького — напротив нашего дома. Там всегда собирались болельщики. Целый день — «ля-ля-ля» о футболе. Поэтому и «Брехаловка». После решающего матча туда повалили толпы. Прямо от стадиона. Там, где сейчас стоит «Олимп-2″, была большая трибуна, тысячи на 32−33 болельщиков. И с неё прямо по Центральной улице народ и пошёл.
— Понедельника в Ростове воспринимали как небожителя?
— И сейчас воспринимают! Он легенда. В Ростове у него была кличка Пан. Когда Пан приезжал, это было событие для всего города. Кстати, а вы знаете, что он мой крестный?
— Серьёзно?
— Да. Но крестил не так, как сейчас принято. В советские времена церковь была под запретом. Потому меня покрестили под шампанское за столом после одного из матчей. Лет в 30 уже перекрестился как надо.
— Понедельник для близких людей — какой?
— Очень общительный, харизматичный. Когда возвращался из сборной, привозил мне игрушечные машинки — даже один пластиковый Ford, которых мы в СССР и не видели. Матери привозил духи, отцу — сигареты. Что ещё отцу надо? Тогда любые были за счастье.
— А почему Пан?
— Понедельник — Пан. На поле же быстро надо обращаться. Меня и отца, например, называли Шикун.
— Многих ветеранов забывают, и они живут в нищете. У Понедельника как?
— Его не забывают. Идёт пенсия, клуб доплачивает. У нас ему и памятник поставили на стадионе.
— Из чемпионов Евро-1960 почти никого в живых не осталось.
— Он держится. На одном из матчей зашёл к губернатору в VIP, выпили по рюмочке.
«Жили в деревне, где Гитлер проводил Олимпиаду»
—
— Была такая история. Мне о ней отец рассказывал. Он тоже был в той машине. Говорил, они тогда очень испугались. Но больше не за себя, а за машину.
— Как?
— По трое суток стояли в очередях! Бабушки жарили пирожки по ночам, целый бизнес был. Ребятишек ставили в очередь. Люди переходили из потока в поток, а старшие контролировали, чтобы не выкинули из очереди. А ведь выкидывали. В 60-е на футбол невозможно было попасть. В Ростове был бум, как сейчас.
— Отца как футболиста помните?
— Смутно. Меня мать на руках приносила на трибуну. Помню, что был быстрым и техничным.
— Он вас учил футболу?
— Больше Копаев и Киктев. Был такой вратарь, он с отцом играл. Я попал к нему в школу. А сам отец дома мог разве что пнуть мяч, подкалывая меня.
— Но он настоял, чтобы вы стали футболистом?
— Нет. Он отпустил ситуацию, и само пошло. Я часто вижу, как родители принуждают детей заниматься футболом. А мне самому хотелось.
— Сейчас это сочли бы невероятным успехом. А тогда поражение в финале от испанцев восприняли как неудачу.
— В
— Что у отца осталось на память о втором месте на Евро-1964?
— Серебряная табличка. На ней изображены все четыре полуфиналиста. Раз в два года отец начищает её, потому что серебро темнеет. У отца вообще целый сервант, где он хранит ещё и мои медали. В том числе спартаковские. Даже с Кубка Содружества.
— И серебро «Ростова», выигранное в этом году?
— Конечно! Я сразу ему отдал. Представляете, у него в коллекции оба ростовских серебра, завоёванных с разницей в 50 лет!
— Отец расстраивался, что вам не удалось сделать такую успешную карьеру игрока, как у него?
— А что тут расстраиваться? Это божье дело. Я был средним футболистом. Крепкий такой защитник, но с техникой не слишком дружил. Отец радовался уже тому, что я был при деле. Ходил на все мои матчи.
— Кажется, вы
— Да, уехал с папой на пять лет в Германию. Его отправили тренировать спортивный клуб ГСВГ, в группе советских войск. Там было много бывших игроков ЦСКА. Мамыкин, Агапов… Те, кто в ЦСКА заканчивал карьеру, отправлялись в Германию на 5−7 лет в качестве поощрения. Туда же ростовские приехали — Афонин, Копаев. В Оберлиге ГДР играть им было запрещено, потому выступали в первой лиге.
Был в ЦСКА такой футболист Долгов, он ещё играл с Федотовым. Так он две или три команды вывел в Оберлигу, где играть уже не мог. А я занимался в школе берлинского «Динамо». Жили в пяти километрах от города в деревне, где ещё Гитлер проводил Олимпиаду.
«Копаев со мной математикой занимался»
— Как проходило детство в Германии?
— Великолепно. В Олимпийской деревне — бассейн, большое поле. Там жили бывшие цеэсковские гандболисты, ватерполисты, борцы, боксёры. Тарасов привозил на сборы Валерия Харламова.
Позже отец переехал в Потсдам, где жили наши гребцы. Там была русская часть. Мне запомнилась башня, на которой Гитлер в 1944-м повесил своих генералов, которые организовали заговор. Вместо того чтобы ходить в школу, я в Потсдаме шлялся по лучшему парку Европы
— Немецкий помните?
— Забыл. Когда приезжаю, пару фразу могу сказать: Dast ist fantastisсh и Zwei beer.
— Как немцы относились к русским?
— Абсолютно нормально. По крайней мере те футбольные люди, которые дружили с моим отцом. Хотя я был маленьким и многого не понимал. У нас был Ленин, у них Тельман, они ходили в синих галстуках, мы — в красных. И оценки обратные. 1 — отличная, 5 — ужасная. Копаев с Афониным меня постоянно «травили»:
«В немецкой школе ты был бы отличником».
— В Германии хорошо платили?
— Там за несколько лет советские спортсмены зарабатывали больше, чем за всю карьеру на родине. В СССР они получали 200−250 рублей плюс 40 — премиальные. А там к 250 рублям прибавляли ещё 800 марок, плюс за меня и за мать ещё по 250. Ну и практически бесплатное питание — идёшь и берёшь со склада мясо, консервы. Всё для офицеров. Все были при званиях, отец вообще дослужил до полковника. Жили в шоколаде. Ехали на «вооружёнку» — набирали обувь, джинсы. Распродали — хватало на «Волгу». Так многие делали. Ветераны «Спартака» рассказывали: они тоже жили за счёт того, что продали после возвращения
— Спекуляция.
— Тогда всё было спекуляцией. В магазинах ничего не было. С центрального входа заходить бесполезно, надо сразу через чёрный идти. У меня окна выходили во двор и на Большую Садовую, где стоял памятник Ленину. Весь первый этаж нашего дома занимал гастрономический магазин «Козлята». Со двора мясникам привозили мясо. Мать кричала: «Коля, что у вас там?». Те в ответ: «Да вот, нарезали и всё распродали». В магазин никто и не заходил. Такие были времена.
— Почему уехали из Германии?
— После
— Вы говорили, вас Копаев футболу учил? Тот самый, что забил за СКА больше 100 мячей?
— Да, это был ближайший друг отца. Он тоже после Ростова служил в Группе Советских войск.
— Чем он удивлял?
— Олег Павлович — русская душа. Он с Ельца. Нападающим был, как говорят, таранного типа. Его все травили: «Деревяшка, пока мы тебе в голову не попадём, ты не забьёшь». И отец мой, и Еськов. Они ведь были техничные, это на мне бог отыгрался. Копаев умнейший человек был. Со мной математикой даже занимался, но никто об этом не знал. Молоко приучил меня пить и сам до конца своих дней употреблял. Хотя в этом возрасте нельзя уже. Папа всё пиво пил, а Олег Павлович — по 10 бутылок молока.
«Вжух! И у тебя Газзаев»
— Вы ведь играли вместе с Заваровым, Андреевым и Гамулой.
— Я и с Бердыевым пересёкся. В 1979 и 1980 годах. Я был молодым в дубле, а он уже капитанил в СКА. Для нас в дубле было счастье, когда к нам попадал Бердыев.
— Почему?
— Мы же учились у него. Он был очень техничный, с необычными финтами. Помню, что их специально изучал
— Бердыев и тогда не был общительным?
— Он мог подсказать на поле. Но вообще был молчаливым. Точно не балагур вроде Дзюбы.
— Говорили, что у Бердыева фирменным приёмом была «улитка».
— И «улитка», и «задвижка». В этом плане было интересно наблюдать за троицей: Бердыев, Заваров и Андреев. Вообще,
— Имена.
— У моего отца в СКА была лучшая трансферная кампания в мире. 85-я спортивная рота, северокавказский военный округ. Вжух! И у тебя Газзаев. Вжух! И у тебя Никитин. Вжух! И у тебя Заваров. Вжух! И у тебя Веретенников. Все в армию призывались. Собираешь всё лучшее: Луганская, Донецкая области, Краснодарский, Ставропольский края. Даешь футболистам книжечку, что они попали не в армию, а в спортивную роту и те сразу довольные ходят. Забрали их с призывного пункта в Батайске — вот тебе звёзды. Это была лучшая трансферная политика в советское время. Только ЦСКА и СКА так могли.
— Говорят, Заваров и Гамула любили покутить?
— Зато играли как! Советские ребята умели отжигать. Могли погулять, позволить себе
— Какие?
— Всё то же самое, что и сегодня. Могли пойти в бар, могли… Они уже семейные люди. Не буду всё рассказывать, а то ещё их жены прочтут.
— В СКА вас тренировал Владимир Федотов.
— Добрейший души человек. Любил жизнь, любил друзей. Помню, как Кубок выиграли в «Лужниках» в 1981-м у «Спартака» Бескова. Бесков же его тестем был. Все радуются, а Григорьич стоит на бровке и грустит. Его спрашивают: «Вы чего, Владимир Григорьевич?» А он: «Как я теперь Константину Ивановичу покажусь? Как домой поеду?»
— С Федотовым вы пересеклись и позже — в «Спартаке».
— Я его и пригласил в «Спартак». Это был 2002 год. Романцев работал в сборной. Он уезжал на чемпионат мира в Японию. Надо было
— После ухода Чернышова Федотов
— Мы хотели. Но тогда уже всё решали другие люди. Завершинская, Федун… Они уже приглашали Скалу.
«Ростов» год жил за счёт трансфера Лоськова»
— В «Спартаке» вы работали сначала техническим, а потом спортивным директором. Сразу после окончания игровой карьеры решили не уходить из футбола?
— Нет. Я закончил в 1991-м, в «Ростсельмаше». Получил красную карточку, и меня дисквалифицировали. Была возможность уехать с Балахниным в Финляндию. Но тесть отговорил.
— Почему?
— Финны платили 1000 долларов. Тесть спросил: «Как ты на эти деньги будешь семью содержать?».
— А какие варианты?
— Тесть — цеховик. У него было своё производство колготок, колбасный цех. Зарабатывал серьёзные деньги по тем временам. Он позвал к себе в бизнес. Там были в 10 раз более выгодные условия. Мы ещё машинами торговали. И тут меня встретил Василий Иванович Мазнев. Он едва ли не всем ростовским спортом занимался, по профсоюзной линии. До 2002 года был гендиректором «Ростсельмаша». Он мне прямо сказал: «Зачем ты фигнёй страдаешь? Ты же футбольный породистый человек». Вот и работай в футболе. Я подумал и согласился. Тем более в этот момент в команде работали мой отец и его ближайший друг — тренер Юлгушов.
— В «Ростсельмаше» вы пять лет отработали начальником команды.
— Когда я пришёл, мы в первом же сезоне поднялись в высшую лигу. А в 1996-м меня позвал Тарханов в ЦСКА. «Армейцы» тогда отдали в «Ростсельмаш» Антоновича, Градиленко и Прудиуса. И он мне сказал: «Бери Лоськова, Герасименко и перебирайтесь ко мне». Червиченко, мы с ним с детства знакомы, тоже меня уговаривал: «Москва? Конечно, переезжай!». Он раньше меня в Москве оказался. Но я тогда не решился.
— В итоге Лоськов уехал в «Локомотив».
— Мы год за него бились. Филатов приехал забирать Лоськова в 1996-м, но тогда мы его сохранили. В 1997 году продали — самый дорогой переход российского футболиста внутри страны: 850 тысяч долларов. Мы потом год жили на эти деньги.
— Каким Лоськов был в молодости?
— Тот ещё был характер. Отвлекался от футбола. Боролись с ним. История та же самая, что с Гамулой и Заваровым.
— Лоськов уезжал со слезами на глазах или, наоборот, стремился в Москву?
— Хотел в столицу. Особенно его жена хотела.
— Правда, с той женой он расстался.
— …но в Москве остался. «Пенсионер по водосточной трубе полез!!
— Ваш родной Ростов в своё время считался одним из самых криминальных мест страны. Одно название чего стоит —
— Этот город всегда был жёстким. Многие вспоминают маньяка Чикатило. А ещё была банда братьев Толстопятовых, которая грабила банки много лет. Она ведь была уникальной. Они делали свои автоматы, другое оружие. Когда к ним домой с обыском зашли, то сначала ничего не обнаружили. Лишь через
— И как?
— Они с тестем и соседом по дому сидели во дворе и рубились в домино. У него тесть — тоже в прошлом футболист, Гавриил Богателло. Играл в Тбилиси, заканчивал в Ростове. Так вот — вечером они сидят, играют. Двор, домино, пиво, раки. Пока они играли, банда Толстопятовых грабила у соседнего здания. Обчистили инкассаторов и уходили через дворы. И тут нарвались на грузчика. Юлгушов его хорошо знал. Он им пиво приносил. Грузчик видит людей с мешками и оружием: «Пенсионер по водосточной трубе полез!!». Те: «Отвали!». Но он не унимается. Ну и получил очередь. И нет человека. Зато бандитов задержали. Тут же сирены, мигалки. Юлгушов потом рассказывал, как на это всё отреагировал сосед.
— Как?
— У него половина тела была парализована. Во двор его обычно под ручку выводила жена. А тут он услышал стрельбу и рванул. Полез по водосточной трубе. «Пенсионер по водосточной трубе полез!!&Пролез и нырнул на свой балкон. На следующий день все хохотали: «Зачем ты нас обманывал годами?».
— А вы с бандитами сталкивались?
— Бывало.
— Расскажете?
— Ну, например, такая история. Ближняя к автовокзалу трибуна нашего стадиона в Ростове была частью рынка. И тут
— С Червиченко как познакомились?
— Он на пять лет младше. Но у нас родители дружили. У него отец работал в обкоме КПСС, а мать построила Дом кино в Ростове. Мы все фильмы смотрели заранее и без цензуры. Помню, вышел итальянский фильм «Синьор Робинзон», там героиня грудь показала. А в прокате этот момент вырезали. Мы потом по всему Ростову ходили и говорили, что видели, а нам никто не верил.
— Червиченко всегда был таким полным?
— Нет. Из армии пришёл худым. В футбол пытался играть в СКА, а ещё в теннис.
— Говорят, что сейчас вы с ним не очень дружны.
— Только «Здравствуйте — до свидания».
— Почему так?
— После «Химок» наши дружеские отношения закончилась. Хотя мы, конечно, не враги. Да и наши маршруты особо не пересекаются. Я всё время в самолёте. Когда летел на матч с «Атлетико», стюардесса сказала: «Поздравляю, у вас 100-й перелёт “Аэрофлотом” за год». Я ответил: «Грешно смеяться над больными людьми». Утром прилетел, вечером — улетел. И так постоянно.
— Мили копите?
— У меня жена уже пять лет летает бесплатно (смеётся).
«Гинер мог оказаться в “Спартаке” примерно в 1997—1998 годах»
— В «Спартак» вы попали до Червиченко. Помните, как это произошло?
— Это был 1998 год. У нас с Юрием Заварзиным был проект. Мы брали газовый конденсат, который перерабатывали через «Лукойл», и финансировали команду. Вскоре Романцев меня подтянул к себе, и мы начали с ним работать.
— Он вас помнил как игрока или как менеджера?
— И так, и так. Мы зашли через бизнес. Чуть позже Червиченко привёл «Лукойл». Сначала просто в качестве титульного спонсора. Нам с этого шло около трёх миллионов долларов в год. Потом Червиченко сам зашёл в «Спартак».
— Правда, что «Лукойл» мог прийти в ЦСКА?
— Не знаю. Вот Гинер мог оказаться в «Спартаке» примерно в 1997—1998 годах. Это я точно знаю. Хотел руководить клубом, но в итоге не сложилось. И в 2001-м он взял ЦСКА.
— Вы в «Спартаке» сразу занялись трансферами?
— Только через пару лет после того, как пришёл. Первым переходом при мне был Тчуйсе в 2000 году.
— Кто именно отбирал футболистов?
— Романцев говорил, кого хочет видеть.
— Именно Тчуйсе стал первым легионером, которому сделали российский паспорт. Но играть за сборную России не захотел.
— Африканцы специфичны. На них трудно обижаться. Пообщаешься с Тчуйсе и Кебе, потом уже ничему в жизни не удивляешься.
— Говорят, что Кебе творил невероятные вещи.
— Пропадал через раз. Рассказывал: «Жена рожает. Мне надо срочно к ней». Потом: «Вся семья утонула на пароме». Месяцами его не видели.
— Правда, что Кебе угрожал начальнику команды Жиляеву, что съест его?
— Не Жиляеву, а бухгалтеру Илье Зайцеву. Кебе посчитал, что ему
— Червиченко рассказал, что другой африканец — Фло — однажды укусил за руку вас. Это правда?
— Не было такого. Андрей
— Бедный бухгалтер.
— Ну, он же зарплату выдавал, не мы (улыбается). «Спартак» претендовал на Семшова, Рахимича, Аршавина…
— Ещё интересные истории были?
— Тяжело вспомнить
— Что?
— Разобрали стенку по частям!
— Красавцы.
— Тут же прибежали Жиляев и администратор Хаджи. Быстро начали всё возвращать на место, пока немцы не увидели, как наши игроки поломали мебель. Мы валялись на полу от смеха. В
— Кого кроме Попова вы звали в «Спартак», но не смогли договориться?
— Каряку, Семшова, Гусева, Рахимича. Просто тогда уже Гинер зашёл в ЦСКА, и забрать игроков не удалось. У «армейцев» были другие деньги.
— У игроков «Спартака», кажется, была средняя зарплата — пять тысяч долларов?
— Пять — это у не основных игроков. А у основы — 10.
— При вас в «Спартаке» мог оказаться и Аршавин?
— Аршавин, Быстров и Денисов. Это история была в 2001 году. Не смогли договориться. Плюс ещё питерские включились. Мы тогда последнее чемпионство выиграли в матче с ними. «Зенит» начинал подниматься при Виталии Леонтьевиче. Он не отпускал своих. И правильно сделал. Вон какую интересную команду получили.
«Сычёву агенты сбоку начали дуть»
— Кто упустил Жиркова на просмотре в «Спартаке»?
— Кто упустил Жиркова, тот увидел Сычёва.
— Вы про Романцева?
— Да. Футболистов на просмотр много приезжает. Всё бывает.
— Кто вообще привёз Сычева в «Спартак»?
— Алексей Соколов. И его, и Шешукова, и Жиркова. Он потом был
— Как ситуация с Сычёвым вышла
— А что мы могли сделать? Для нас всё стало полнейшей неожиданностью. Закончился чемпионат мира, возобновился наш чемпионат. И тут они с папой выкинули этот фортель — Дима не будет играть за «Спартак»! Мы за него бились, судились в КДК. У нас перед Сычёвым долгов не было. Они выдумали, будто во время ЧМ-2002 ему
— Что вообще произошло?
— Парню снесло голову после ЧМ-2002, но больше даже его папе. Вы помните эти два матча, слёзы. Потом вернулся и забил «Зениту» на стадионе «Динамо». Агенты сбоку начали дуть. Наверное, конкуренты понесли деньги. У них были другие возможности. Мы сами хотели поднять Сычёву контракт до уровня Титова и остальных — 10 тысяч.
— Не устроило?
— Упёрся, и всё тут. Даже не сам футболист, а его папа.
— Знаете, кто отца подзуживал?
— Знаю, но говорить не буду. Околофутбольные люди.
— Бандиты?
— Не хочу отвечать. Я же со всеми общаюсь и дружу. На некоторые вещи закрываю глаза. Если в нашей стране на всё обращать внимание, то можно с ума сойти.
«Романцев в самолёте читал наизусть Высоцкого»
— С начала 2000-х в «Спартаке» стало появляться всё больше и больше непонятных легионеров. Вы тогда не понимали, к чему это ведёт?
— Сейчас, конечно, понимаю. Время прошло, всё проанализировали. Да и тогда уже понимали.
— Зачем тогда это делали?
— Я же говорю: уже трудно было тягаться по зарплатам с ЦСКА, даже с «Локомотивом». Все, кого мы хотели, ушли в ЦСКА. Потом возникла пауза: у нас за 10 тысяч играют, а там уже за 600 в год оклады пошли. А игроки общаются между собой, видятся в сборной. Лидерам пришлось поднимать оклады. Хотя финансово уже было тяжело. «Лукойл» присутствовал в «Спартаке» только как титульный спонсор, а своих денег было мало. Вот и искали выходы. Приглашали разных игроков на просмотр. Вдруг
— Бесплатное — не значит хорошее.
— Проблема была ещё и в том, что лично Романцев смотрел не всех. Он же на сборную отвлекался, в поездках был. Игроков смотрели Грозный и Самохин. А потом давали информацию Романцеву. Но мы же не только среди африканцев усиление искали. Рассчитывали и на молодёжь. Целую группу 83-го года взяли: Сонина, Немова, Кудряшова, Стрельцова, Сычёва, Шешукова, Данишевского…
— Данишевского за скорость взяли?
— Ну, а за что его ещё можно было брать? Романцев у него спросил: «Почему через пас не играешь?». И добавил одну из любимых фраз: «Игрок никогда не будет быстрей мяча». А Данишевский возьми и ответь: «Нет, я быстрее мяча». Романцев подошёл к нам после тренировки: «С этим всё понятно. Не наш человек».
— Чем Романцев удивлял?
— Тремя вещами. Первая — порядочность. Вторая — любовь к футболу. Третья — кругозор. Когда летели с ним вместе в самолёте, читал наизусть Высоцкого. А как кроссворды разгадывал!
— Лучше всех?
— Обычно в полёте разгадывали все вместе. Если в кроссворде оставалось
— Со стороны казалось, что на своё знаменитое заявление, поставившее крест на его работе в «Спартаке», Романцев пошёл осознанно. Возможно, понимал, что больше ничего «Спартак» не завоюет и уходить лучше именно в этот момент.
— Будущее «Спартака» Романцев предсказал ещё в 2001-м.
— Серьёзно?
— Да, как сейчас помню. Это было после «золотого» матча с «Зенитом». Игра закончилась, команда празднует, фотографируется в центральном круге. А Романцев — нет. Он сразу после свистка пошёл в раздевалку. Тихо, незаметно, как он это обычно делал. Если вы посмотрите на те командные фотографии, вы Романцева там не найдёте. Мы с Червиченко уже были в раздевалке. Помню, тогда нас ещё Мутко поздравил, попросил не расслабляться. Впереди ещё был матч с «Локомотивом», который бился за второе место с «Зенитом». Ну так вот: никого не было, победу отмечали вчетвером: Хаджи, Червиченко, Романцев и я. Просто сидели в отдельной комнатке рядом с раздевалкой. Выпили по
— Сильно.
— Он наперёд видел.
— А просьбу Мутко вы так и не выполнили. «Спартак» «Локомотиву» в последнем туре проиграл. Говорили, что тот матч вы отдали.
— Нет, тогда реально бились, но на 89-й минуте пропустили. Другое дело, было тяжело собраться после паузы в 10 дней. Это «Ростов» смог два года назад Кубок выиграть у «Анжи», а потом «Локомотив» оставить без золотых медалей.
— «Спартак» при Романцеве резко расставался с игроками. Цымбаларь, Юран, Тихонов…
— Он мне часто говорил: «Объяви, пожалуйста». В Мадриде с Тихоновым
— Переубедить Романцева было невозможно?
— Если принял решение, то всё. Это его методы. Но он и отвечал за результат. «Арсенал» в «Лужниках» громили уже без Тихонова. И суди потом, прав был Романцев или нет. Хотя Тихонов — наш общий любимец. Я его потом в «Химки» взял и вокруг него выстроил команду. Иванов, Янбаев, Калачёв, Ещенко — все росли с Тихоновым.
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