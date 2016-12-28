Игорь Шалимов: Если игрок не пожмет мне руку, отменю это совсем

— Как отдохнули?

— Отдых еще продолжается. Но по футболу уже скучаю. Смотрю по ТВ — и тянет на сборы.

— Спешите сделать людям больно?

— Первый сбор всегда тяжелый, но у нас в команде профессионалы. У каждого был план подготовки в отпуске, требовался определенный беговой километраж. Теперь вот встретимся, полетим и поработаем на совесть.

— На вашей футбольной памяти были случаи, когда люди не выдерживали первых сборов?

— В «Спартаке» при Бескове и Романцеве сборы были игровыми. В ту пору еще не родилась мода на тренеров по физподготовке, вся работа шла через мяч. В Италии — другое дело. Первые сборы Зденека Земана я пропустил, но ребятам было очень тяжело, огромные нагрузки. Месяц ничего не делаешь, а потом такое. Конечно, не сахар.

— Сами в беге среди лидеров были?

— В первых рядах, да.

— Последнее развернутое интервью вы дали до поражения от «Ниццы». Как себя чувствовали после?

— После поражений ощущения всегда не очень. Но тут были смягчающие обстоятельства. Все-таки игра ничего не решала, поэтому отошел чуть побыстрей.

— Но команде ведь ставилась задача сыграть для зрителей, выдать максимум?

— Игра так сложилась. Были у нас откровенно плохие матчи — с «Зальцбургом» дома и с «Тереком» на выезде. В Ницце все сложилось не настолько мрачно. Скорее, неудачно: удаление, пенальти, гол со стандарта, не самая надежная игра вратаря. Потеряли капитана в февральской игре с «Фенербахче» из-за дисквалификации. Но в «двухсторонках» дубль порой тоже обыгрывает основу, поэтому я бы не драматизировал. Хотя сразу после матча были другие чувства. Все расстроились, президент клуба жестко поговорил с командой в раздевалке. Теперь отпустило. Смотрим вперед с надеждой.

— Что сказал Сергей Галицкий?

— Что даже при плохой игре нужно давать результат. Обошлось без криков, но президент был убедителен. И, конечно, если бы матч что-то решал, я использовал бы другой состав.

— Показалось, «Краснодар» выставил против «Ниццы» основу.

— Да, но двое играли не на своих позициях. И запас у нас был не самый крепкий. Что не оправдание, все-таки «Ницца» выставила наполовину молодежь, пусть и мотивированную. Но не сложилось у нас в тот день. Зато с глобальными задачами все в порядке: вышли в весеннюю часть Лиги Европы, в четвертьфинал Кубка России, продолжаем борьбу за высокое место в чемпионате. В отдельных матчах могли выглядеть лучше, но в целом ничто не упущено.

— Вам не аукалась после «Ниццы» фраза из интервью: «По игре в РФПЛ сильнее нас никого нет?

— Были провоцирующие вопросы на эту тему, в том числе к игрокам. Хотя я имел в виду несколько другое, подразумевая под игрой позиционное нападение, контроль мяча на чужой половине поля, число создаваемых моментов, остроту, умение не пропускать быстрые атаки. У «Краснодара» это получается неплохо. Тот же «Ростов» очень прилично организован в обороне, но он проводит большую часть игрового времени на своей половине поля. В этом плане мы, может, чуть послабей. Но не в созидательной атакующей игре.

— Главная неожиданность для вас за время работы главным тренером «Краснодара»?

— Самое важное — донести до игроков идеи, добиться понимания и выполнения. Самое неожиданное… Не было неожиданностей. Заметил только, что больше удовольствия наши болельщики получают не от крупных, а от волевых побед, как с «Зенитом». От преодоления — даже при неважной игре.

— Освоились на новом стадионе?

— Полностью. Теперь это точно родные стены, футбольный дом.

— Состояние Смолова сейчас напоминает сюжет «и хочется, и колется». Уйдет зимой или нет?

— Вопрос не ко мне. Думаю, если и уйдет, то за границу. Но решать будет клуб. Пока я не слышал о каких-то конкретных предложениях по Федору, поэтому надеюсь, что он останется, поможет нам решить задачи, станет лучшим бомбардиром.

— При покупке эквадорского защитника Рамиреса тоже все решал клуб?

— В «Краснодаре» действует такая схема: вместе определяем проблемные позиции, директорат и селекционная служба ищет кандидатов с заданными характеристиками, я просматриваю и говорю, кто больше понравился, руководство принимает решение. И это правильно, ведь владелец вкладывает в игроков свои деньги. В командах с другим устройством все может быть иначе.

— Травмы за отпуск все подлечили?

— В общей группе на первом сборе не будет Мамаева, Жоаозиньо и Петрова. Остальные в норме.

— Петров, говорят, фигурировал в списках Макларена. Слышали об этом?

— Краем уха. Особо за ситуацией не слежу, но никакого развития она вроде бы не имеет.

— Приходилось хоть раз испытать на себе особенности характера Мамаева, о которых многие говорят?

— В плане трудовой и спортивной дисциплины претензий к нему нет, все требования Мамаев выполняет. Как и другие футболисты, к слову.

— На тренировках не перечит? Руку после замен жмет?

— Думал на эту тему и пришел к выводу: если кто-то не пожмет мне руку при уходе с поля, это никак не отразится на команде. На следующий день спокойно поздороваюсь с человеком, в том числе за руку. Но саму процедуру отменю. Это ведь не догма! У нас с командой есть взаимная договоренность: отдельные ошибки не должны влиять на весь коллектив. В том числе психологические. На мой взгляд, как бы футболист не сыграл, его следует поблагодарить за старание. Но если рукопожатие может навредить, зачем оно? На поле всякое бывает, лучше не оставлять простора для действий сгоряча.

— Очерчен ли вами круг воспитанников академии «Краснодара», которые могут заиграть в основе уже весной?

— Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которым внимательно слежу. Пока у нас нет игроков, уровень которых помог бы успешнее решать поставленные задачи. Но усердно работаем над этим. Академия с такими условиями, несомненно, обязана давать достойное пополнение. И будет давать.

— Окриашвили на тренировках пытался забивать такие мячи, как Зениту?

— Пытался. Не попадал. Специально не тренируем, ясно, — ситуация редкая. Но у него есть склонность и чутье на такие удары.