Игорь Шалимов: Если игрок не пожмет мне руку, отменю это совсем
В преддверии Нового года главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал «Советскому спорту» о перспективах Федора Смолова, грустном поражении от «Ниццы» и надеждах на вторую часть чемпионата.
— Как отдохнули?
— Отдых еще продолжается. Но по футболу уже скучаю. Смотрю по ТВ — и тянет на сборы.
— Спешите сделать людям больно?
— Первый сбор всегда тяжелый, но у нас в команде профессионалы. У каждого был план подготовки в отпуске, требовался определенный беговой километраж. Теперь вот встретимся, полетим и поработаем на совесть.
— На вашей футбольной памяти были случаи, когда люди не выдерживали первых сборов?
— В «Спартаке» при Бескове и Романцеве сборы были игровыми. В ту пору еще не родилась мода на тренеров по физподготовке, вся работа шла через мяч. В Италии — другое дело. Первые сборы Зденека Земана я пропустил, но ребятам было очень тяжело, огромные нагрузки. Месяц ничего не делаешь, а потом такое. Конечно, не сахар.
— Сами в беге среди лидеров были?
— В первых рядах, да.
— Последнее развернутое интервью вы дали до поражения от «Ниццы». Как себя чувствовали после?
— После поражений ощущения всегда не очень. Но тут были смягчающие обстоятельства.
— Но команде ведь ставилась задача сыграть для зрителей, выдать максимум?
— Игра так сложилась. Были у нас откровенно плохие матчи — с «Зальцбургом» дома и с «Тереком» на выезде. В Ницце все сложилось не настолько мрачно. Скорее, неудачно: удаление, пенальти, гол со стандарта, не самая надежная игра вратаря. Потеряли капитана в февральской игре с «Фенербахче»
— Что сказал Сергей Галицкий?
— Что даже при плохой игре нужно давать результат. Обошлось без криков, но президент был убедителен. И, конечно, если бы матч
— Показалось, «Краснодар» выставил против «Ниццы» основу.
— Да, но двое играли не на своих позициях. И запас у нас был не самый крепкий. Что не оправдание,
— Вам не аукалась после «Ниццы» фраза из интервью: «По игре в РФПЛ сильнее нас никого нет?
— Были провоцирующие вопросы на эту тему, в том числе к игрокам. Хотя я имел в виду несколько другое, подразумевая под игрой позиционное нападение, контроль мяча на чужой половине поля, число создаваемых моментов, остроту, умение не пропускать быстрые атаки. У «Краснодара» это получается неплохо. Тот же «Ростов» очень прилично организован в обороне, но он проводит большую часть игрового времени на своей половине поля. В этом плане мы, может, чуть послабей. Но не в созидательной атакующей игре.
— Главная неожиданность для вас за время работы главным тренером «Краснодара»?
— Самое важное — донести до игроков идеи, добиться понимания и выполнения. Самое неожиданное… Не было неожиданностей. Заметил только, что больше удовольствия наши болельщики получают не от крупных, а от волевых побед, как с «Зенитом». От преодоления — даже при неважной игре.
— Освоились на новом стадионе?
— Полностью. Теперь это точно родные стены, футбольный дом.
— Состояние Смолова сейчас напоминает сюжет «и хочется, и колется». Уйдет зимой или нет?
— Вопрос не ко мне. Думаю, если и уйдет, то за границу. Но решать будет клуб. Пока я не слышал о
— При покупке эквадорского защитника Рамиреса тоже все решал клуб?
— В «Краснодаре» действует такая схема: вместе определяем проблемные позиции, директорат и селекционная служба ищет кандидатов с заданными характеристиками, я просматриваю и говорю, кто больше понравился, руководство принимает решение. И это правильно, ведь владелец вкладывает в игроков свои деньги. В командах с другим устройством все может быть иначе.
— Травмы за отпуск все подлечили?
— В общей группе на первом сборе не будет Мамаева, Жоаозиньо и Петрова. Остальные в норме.
— Петров, говорят, фигурировал в списках Макларена. Слышали об этом?
— Краем уха. Особо за ситуацией не слежу, но никакого развития она вроде бы не имеет.
— Приходилось хоть раз испытать на себе особенности характера Мамаева, о которых многие говорят?
— В плане трудовой и спортивной дисциплины претензий к нему нет, все требования Мамаев выполняет. Как и другие футболисты, к слову.
— На тренировках не перечит? Руку после замен жмет?
— Думал на эту тему и пришел к выводу: если
— Очерчен ли вами круг воспитанников академии «Краснодара», которые могут заиграть в основе уже весной?
— Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которым внимательно слежу. Пока у нас нет игроков, уровень которых помог бы успешнее решать поставленные задачи. Но усердно работаем над этим. Академия с такими условиями, несомненно, обязана давать достойное пополнение. И будет давать.
— Окриашвили на тренировках пытался забивать такие мячи, как Зениту?
— Пытался. Не попадал. Специально не тренируем, ясно, — ситуация редкая. Но у него есть склонность и чутье на такие удары.
— Спартаковский Джано недавно хвалил его за технику в сборной. В «Краснодаре» Окриашвили не хватает на 90 минут?
— У нас конкуренция, на позиции Окриашивили не последние,
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