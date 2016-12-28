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28 декабря 2016, 0:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полоз: Думаю, в 2016 году у меня случился огромный скачок в плане саморазвития

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз поздравил болельщиков желто-синих с наступающим Новым годом.

«Помню, мне подарили футболку Майкла Оуэна. Он тогда еще за «Ливерпуль» играл, только начинал. Подарок сделал папа, а стоил он 350. Мне очень запомнился этот момент. На следующий год мне уже подарили маленький мячик, который сейчас пинает мой сын Матвей. После дня рождения — это был самый интересный праздник. Сладости, мандарины. Всю ночь можно было не спать, пойти покататься на санках.

В 2016 году произошло очень много футбольных событий, например, мы вышли в Лигу чемпионов. Что касается саморазвития, то, мне кажется, что случился огромный скачок. Надеюсь, что 2017 год будет еще лучше.

Что хочу сказать болельщикам накануне праздника? Спасибо вам за такую поддержку! В 2016 году она особенно ощущалась. Вы ездили за командой в Мюнхен, Амстердам и многие другие города Европы. Мы чувствовали, что вы всегда были рядом. Хочется, чтобы в 2017 году вы продолжали также поддерживать нас, а мы будем радовать вас еще больше", — цитирует Полоза сайт «Ростова».

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