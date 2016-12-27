Дмитрий Аленичев: Ездил на стажировку в «Милан»

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БУЛАТОВ — ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ!

— Знаешь, кого я сейчас вижу прямо перед собой? Аленичева!

Это были первые слова, которые корреспондент «СЭ» услышал, подойдя к заснеженному мини-стадиончику в деревне Беляниново. Юная девушка, приехавшая сюда вместе с друзьями-футболистами, не могла скрыть свой восторг и принялась названивать по телефону, выкрикивая одну и ту же фразу.

Каждые пять-десять минут к Дмитрию Анатольевичу подходили с просьбами о совместной фотографии, хотя, наверное, местных жителей его появление здесь удивляет не сильно. Во-первых, потому что живет совсем неподалеку. Во-вторых, уже больше года тут функционирует и развивается его детская академия.

А теперь пришел черед и турнира для взрослых. Проходил он в три дня, во вторник состоялись полуфинальные и финальный матчи, и их бывший главный тренер «Спартака» смог посетить лично. Сражения проходили в не самых комфортных условиях — прямо перед стартовым свистком первой игры зарядила снежная метель, поле очистить полностью не удалось, и на первый план выходило не столько мастерство, сколько сноровка и устойчивость — кое-кто сразу же принялся кататься по газону словно на катке.

Впрочем, снегопад ничуть не отпугнул ни футболистов, ни болельщиков, никак не повлиял на общее настроение, и посмотреть тут однозначно было на что. К примеру, на великолепную игру Константина Головского и Виктора Булатова. Два экс-спартаковца выступали за команду «ЛАВ» (которая как раз и стала победителем), и, честное слово, обоих выпускай в матче премьер-лиги хоть сейчас — настолько они в порядке. Первый, собственно, получил специальный приз как лучший бомбардир, а второй — как лучший футболист.

А в гала-матче Головской и Булатов оказались уже по разные стороны. Константин составил компанию Аленичеву, Евсееву, Максиму Ромащенко в команде «красных», тогда как «желтые» похвастаться столь звездными именами не могли. Казалось бы, с фаворитом все ясно, однако именно Булатов и компания быстро открыли счет, забили второй и далее уже спокойно играли на контратаках.

Очень старался исправить ситуацию Евсеев, успевая и в обороне, и в атаке. Носился безостановочно по обоим флангам Ромащенко — у него и с техникой, и с резкостью, и скоростью все по-прежнему отлично. Пытался раздавать фирменные хитрые передачи Аленичев, он же элегантно подправил мяч в сетку после дальнего удара. «Красные» смогли-таки догнать на какой-то миг соперника, но последнее слово все же оказалось за Булатовым и компанией — 4:3. Хотя бывший главный тренер «Спартака» мог отличиться и еще раз — но не смог с пары метров замкнуть шикарный прострел с фланга.

Впрочем, как известно, проигравших в таких матчах не бывает.

«ВЕРНУТЬСЯ К ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ? ПОКА НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ НА ЭТИ ТЕМЫ…»

— Очень приятные впечатления, — улыбнулся после игры Аленичев. — Главную цель — повидаться с друзьями, с кем вместе когда-то играли, мы выполнили. И матч получился интересным. Думаю, все получили удовольствие.

— Часто вообще удается поиграть в футбол?

— До сегодняшнего дня давно не выходил на поле — небольшая травма была. Поэтому свою сегодняшнюю игру оцениваю максимум на пять процентов.

— Как родился сам турнир? В чем его замысел?

— На этом же самом поле тренируются ребята из нашей академии, а теперь у нас с директором — Станиславом Рыцаревым — возникла идея провести турнир для взрослых, пригласив сюда в том числе футболистов, игравших на высоком уровне. К примеру, Головского, Булатова, Евсеева. Соответственно, придумали еще и гала-матч. И те же дети, посмотрев, могут обрести определенный стимул для дальнейшего развития. Думаю, что турнир станет традиционным. Может, проведем его еще раз уже следующим летом.

— Участвовать могла любая изъявившая желание команда?

— Абсолютно. Кто захотел — всем были очень рады. Играли, к примеру, родители у ребят, занимающихся в нашей академии.

— Егор Титов тоже ведь изначально значился среди участников гала-матча?

— Да, но, к сожалению, не смог приехать. Есть уважительные причины — у нас акклиматизация, мы только вчера прилетели из Вьетнама (улыбается).

— А тут — снег, ледяное поле. Почти спартанские условия для футбола.

— Наоборот! Все отлично. Я люблю такую погоду. На скользкой поляне нужно быстрее думать и точнее играть. А на «медленном» газоне можно несколько касаний делать.

— Как дела у вашей академии?

— Конечно, всегда хочется большего. Без трудностей не обошлось. Она работает с 1 сентября 2015-го — чуть больше года. Как зима закончится, количество занимающихся детей должно увеличиться. Проведем несколько мастер-классов с участием профессиональных футболистов и тем самым заинтересуем ребят. Считаю, академия будет расти и прогрессировать.

— Вы упомянули про сложности. Финансовые?

— И финансовые в том числе. Плюс не все дети тренируются конкретно здесь, в Беляниново. Мы арендуем поля в районе Пирогово, в Мытищах. И некие транспортные сложности у ребят есть. Но ничего страшного. Главное, чтобы им было интересно. А комфортные условия мы им обязательно создадим.

— Никто из детей не ушел на повышение — в крупнейшие российские клубные академии?

— Есть такие, да. Несколько ребят ушли в «Спартак», кто-то — в ЦСКА. С одной стороны — к сожалению для нас (улыбается). С другой — я за них очень рад, за год так хорошо прибавили. У нас ведь тренерский штаб очень серьезный — Максим Ромащенко, Геннадий Морозов, Саша Буров, игравший в «Спартаке».

— Хватает у вас сейчас времени погружаться в дела академии?

— Хочется большего, но два-три раза в месяц я здесь появляюсь. В силу разных обстоятельств чаще не получается, хотя понимаю, что нужно стараться.

— Вы ведь недавно ездили на тренерскую стажировку?

— Да. В «Милан» на две недели к Винченцо Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду еще куда-нибудь.

— Почему именно к Монтелле? Потому что хороший знакомый со времен совместной игры в «Роме»?

— Просто хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Лучано Спаллетти мне известны по его работе в «Зените», поэтому я прикинул и остановил выбор на «Милане». Тем более связаться с Винченцой не составило никакого труда. Созвонился — и он сразу дал добро.

— Ходили на все тренировки, на матчи?

— Да. Каждый день.

— Впечатлило?

— Какие-то моменты для себя из тренировочного процесса подметил. А что касается организации клубной работы, говорить об этом вообще не приходится. Все прекрасно знают, что значит «Милан».

— Правда, статус гранда европейского футбола он временно утратил.

— Верно, грандом он сейчас не считается. Но там много молодых и очень талантливых ребят, которые, если никуда не уйдут — в условные «Реал» и «Барселону», — в ближайшем будущем могут составлять реальную конкуренцию тому же «Ювентусу».

— А вы сейчас готовы вернуться к тренерской работе после известных летних событий?

— Если честно, пока не хочу говорить на эти темы.

— Все понятно. Тогда последний вопрос: традиционный новогодний матч с участием друзей Аленичева состоится?

— Да! Как раз завтра, в среду. Сегодня я уже размялся, а завтра подъедут другие ребята. Они профессионалы, уверен, что готовились (улыбается). Предстоит тяжелейшая игра! У нас с «Динамо» всегда так получается. Состав нашей команды: Филимонов, Хлестов, Ковтун, Евсеев, Титов, Аленичев, Тихонов, Головской.