Дмитрий Аленичев: Ездил на стажировку в «Милан»
В деревне Беляниново городского округа Мытищи состоялся турнир на «Кубок академии Дмитрия Аленичева». Сам бывший главный тренер «Спартака» не только наградил победителей, но и лично вышел на поле в
гала-матче, завершавшем футбольный праздник.
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Видимо, что-то случилось...
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БУЛАТОВ — ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ!
— Знаешь, кого я сейчас вижу прямо перед собой? Аленичева!
Это были первые слова, которые корреспондент «СЭ» услышал, подойдя к заснеженному
Каждые
А теперь пришел черед и турнира для взрослых. Проходил он в три дня, во вторник состоялись полуфинальные и финальный матчи, и их бывший главный тренер «Спартака» смог посетить лично. Сражения проходили в не самых комфортных условиях — прямо перед стартовым свистком первой игры зарядила снежная метель, поле очистить полностью не удалось, и на первый план выходило не столько мастерство, сколько сноровка и устойчивость —
Впрочем, снегопад ничуть не отпугнул ни футболистов, ни болельщиков, никак не повлиял на общее настроение, и посмотреть тут однозначно было на что. К примеру, на великолепную игру Константина Головского и Виктора Булатова. Два
А в
Очень старался исправить ситуацию Евсеев, успевая и в обороне, и в атаке. Носился безостановочно по обоим флангам Ромащенко — у него и с техникой, и с резкостью, и скоростью все
Впрочем, как известно, проигравших в таких матчах не бывает.
«ВЕРНУТЬСЯ К ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ? ПОКА НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ НА ЭТИ ТЕМЫ…»
— Очень приятные впечатления, — улыбнулся после игры Аленичев. — Главную цель — повидаться с друзьями, с кем вместе
— Часто вообще удается поиграть в футбол?
— До сегодняшнего дня давно не выходил на поле — небольшая травма была. Поэтому свою сегодняшнюю игру оцениваю максимум на пять процентов.
— Как родился сам турнир? В чем его замысел?
— На этом же самом поле тренируются ребята из нашей академии, а теперь у нас с директором — Станиславом Рыцаревым — возникла идея провести турнир для взрослых, пригласив сюда в том числе футболистов, игравших на высоком уровне. К примеру, Головского, Булатова, Евсеева. Соответственно, придумали еще и
— Участвовать могла любая изъявившая желание команда?
— Абсолютно. Кто захотел — всем были очень рады. Играли, к примеру, родители у ребят, занимающихся в нашей академии.
— Егор Титов тоже ведь изначально значился среди участников
— Да, но, к сожалению, не смог приехать. Есть уважительные причины — у нас акклиматизация, мы только вчера прилетели из Вьетнама (улыбается).
— А тут — снег, ледяное поле. Почти спартанские условия для футбола.
— Наоборот! Все отлично. Я люблю такую погоду. На скользкой поляне нужно быстрее думать и точнее играть. А на «медленном» газоне можно несколько касаний делать.
— Как дела у вашей академии?
— Конечно, всегда хочется большего. Без трудностей не обошлось. Она работает с 1 сентября 2015-го — чуть больше года. Как зима закончится, количество занимающихся детей должно увеличиться. Проведем несколько
— Вы упомянули про сложности. Финансовые?
— И финансовые в том числе. Плюс не все дети тренируются конкретно здесь, в Беляниново. Мы арендуем поля в районе Пирогово, в Мытищах. И некие транспортные сложности у ребят есть. Но ничего страшного. Главное, чтобы им было интересно. А комфортные условия мы им обязательно создадим.
— Никто из детей не ушел на повышение — в крупнейшие российские клубные академии?
— Есть такие, да. Несколько ребят ушли в «Спартак»,
— Хватает у вас сейчас времени погружаться в дела академии?
— Хочется большего, но
— Вы ведь недавно ездили на тренерскую стажировку?
— Да. В «Милан» на две недели к Винченцо Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду еще
— Почему именно к Монтелле? Потому что хороший знакомый со времен совместной игры в «Роме»?
— Просто хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Лучано Спаллетти мне известны по его работе в «Зените», поэтому я прикинул и остановил выбор на «Милане». Тем более связаться с Винченцой не составило никакого труда. Созвонился — и он сразу дал добро.
— Ходили на все тренировки, на матчи?
— Да. Каждый день.
— Впечатлило?
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— Правда, статус гранда европейского футбола он временно утратил.
— Верно, грандом он сейчас не считается. Но там много молодых и очень талантливых ребят, которые, если никуда не уйдут — в условные «Реал» и «Барселону», — в ближайшем будущем могут составлять реальную конкуренцию тому же «Ювентусу».
— А вы сейчас готовы вернуться к тренерской работе после известных летних событий?
— Если честно, пока не хочу говорить на эти темы.
— Все понятно. Тогда последний вопрос: традиционный новогодний матч с участием друзей Аленичева состоится?
— Да! Как раз завтра, в среду. Сегодня я уже размялся, а завтра подъедут другие ребята. Они профессионалы, уверен, что готовились (улыбается). Предстоит тяжелейшая игра! У нас с «Динамо» всегда так получается. Состав нашей команды: Филимонов, Хлестов, Ковтун, Евсеев, Титов, Аленичев, Тихонов, Головской.
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