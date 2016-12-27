Сергей Ташуев: Не сложится с «Анжи» — поеду налаживать связи в Париж
«Анжи» распространил официальное заявление, в котором говорится, что клуб намерен продать ведущих игроков
из-за финансовых проблем. Судя по всему, сменится и главный тренер.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В связи с рядом объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба, — говорится в заявлении махачкалинского клуба. — В этой связи мы вынуждены осуществить ряд трансферных операций, которые подразумевают продажу ведущих игроков «Анжи» в другие клубы. Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы убедительно просим с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать «Анжи».
Сергей Ташуев был главным кандидатом на смену нынешнему тренеру Павлу Врбе.
— С руководством «Анжи» разговаривал на прошлой неделе. Был в курсе всей ситуации. Мне не привыкать, поэтому был готов помочь. Даже интересно было поработать с молодыми футболистами, сохранить команду, поставить игру, — говорит Ташуев. — 24 декабря должны были объявить о моем назначении главным тренером «Анжи». Потом
— Узнавали, почему назначение не состоялось?
— Общался только с гендиректором клуба (Сергеем Кораблевым — Прим. ред.). Он объяснил, как обстоят дела, мы пришли к согласию.
— Потом перестал выходить на связь?
— Не могу комментировать.
— Не боялись идти в неизвестность? Смены курса у клубов зачастую начинаются после того, как владелец или спонсор теряет интерес к футболу.
— Не боялся. Ситуация неординарная. Но я прекрасно знаю «Анжи», Сулеймана Абусаидовича (Керимова, владельца клуба — Прим. ред.). У меня хорошие отношения с болельщиками. Был уверен, что вместе сможем поднять клуб, у нас был план.
— То есть Керимов не бросает «Анжи»?
— Думаю, нет. Это же его детище.
— Ранее в СМИ сообщалось, что вы можете возглавить французский «Нант».
— Да, мне позвонил знакомый французский менеджер, спросил, готов ли я возглавить «Нант». Ответил, что, конечно, готов. Выбирали между мной и португальцем Консейсау. Был, правда, нюанс. После предыдущего тренера остался весь его штаб — это
— Три месяца?
— Уже знаю английский. А когда находишься среди носителей языка, знаешь грамматику
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter