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— В связи с рядом объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба, — говорится в заявлении махачкалинского клуба. — В этой связи мы вынуждены осуществить ряд трансферных операций, которые подразумевают продажу ведущих игроков «Анжи» в другие клубы. Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы убедительно просим с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать «Анжи».

Сергей Ташуев был главным кандидатом на смену нынешнему тренеру Павлу Врбе.

— С руководством «Анжи» разговаривал на прошлой неделе. Был в курсе всей ситуации. Мне не привыкать, поэтому был готов помочь. Даже интересно было поработать с молодыми футболистами, сохранить команду, поставить игру, — говорит Ташуев. — 24 декабря должны были объявить о моем назначении главным тренером «Анжи». Потом что-то изменилось.

— Узнавали, почему назначение не состоялось?

— Общался только с гендиректором клуба (Сергеем Кораблевым — Прим. ред.). Он объяснил, как обстоят дела, мы пришли к согласию.

— Потом перестал выходить на связь?

— Не могу комментировать.

— Не боялись идти в неизвестность? Смены курса у клубов зачастую начинаются после того, как владелец или спонсор теряет интерес к футболу.

— Не боялся. Ситуация неординарная. Но я прекрасно знаю «Анжи», Сулеймана Абусаидовича (Керимова, владельца клуба — Прим. ред.). У меня хорошие отношения с болельщиками. Был уверен, что вместе сможем поднять клуб, у нас был план.

— То есть Керимов не бросает «Анжи»?

— Думаю, нет. Это же его детище.

— Ранее в СМИ сообщалось, что вы можете возглавить французский «Нант».

— Да, мне позвонил знакомый французский менеджер, спросил, готов ли я возглавить «Нант». Ответил, что, конечно, готов. Выбирали между мной и португальцем Консейсау. Был, правда, нюанс. После предыдущего тренера остался весь его штаб — это пять-шесть французов, поэтому требовалось знание языка для должной коммуникации. Мне языки даются, поэтому обязался, что выучу французский, по крайней мере, его футбольную составляющую за три месяца. Но выбрали в итоге Консейсау.