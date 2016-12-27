Зачем «Зениту» Цаллагов?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Приобретение Ибрагима Цаллагова станет второй зимней покупкой питерцами полевого игрока после Эрнани. И, скорее всего, не последней.

Правый защитник из «Крыльев Советов», гвардеец клуба, прошедший с командой и вылет из РФПЛ, и возвращение туда, не прочь попробовать свои силы на берегах Невы. Причем для него это будет первый профессиональный трансфер. К форме привыкать долго не придется: небесные цвета, по мнению психологов, успокаивают глаз.

На позиции флангового защитника (не только правого) Цаллагов провел большую часть карьеры. Он охранял бровки в «Крылышках» семь лет, а это, на всякий случай, 190 игр, вплоть до прихода на тренерский пост Вадима Скрипченко. Белорусский специалист передвинул Цаллагова в опорную зону. Но и там в последних пяти матчах он проявил себя вполне достойно.

Следует, пожалуй, напомнить: именно этот короткий период самарцы отобрали победу у «Краснодара» и с неприличным счетом разгромили «Спартак». И Цаллагов выглядел далеко не статистом. Как раз в ноябре-декабре, вероятно, Мирча Луческу и обратил внимание на футболиста, подметив его способности в центре.

Правда, если Луческу предполагает бросить Цаллагова на укрепление центральной оси, где долгое время верховодил Витсель, то подобная рокировка вряд ли способна дать новичку серьезный шанс. В составе «Зенита» есть «мертвые души» — опытные Рязанцев и Файзулин. Их потенциальный конкурент никогда не играл на высоком уровне, имея лишь несколько матчей за молодежную сборную России. А ведь в засаде еще и амбициозный Могилевец. Насколько Ибрагим сильнее Павла и, собственно, в чем?

Если же новичок рассматривается в качестве оборонительного «крайка», решение купить его выглядит вполне разумным. Сегодня в «Зените» на две вакансии крайних защитников четыре претендента. Это, скажем деликатно, возрастные Анюков и Жирков, травмированный Смольников и Кришито, исполняющий в последнее время функции центрального защитника. С приобретением Цаллагова у Луческу появится хорошая возможность разгрузить ветеранов и, в случае срыва сделки по покупке центрального защитника (пример с Кайо), перевести Кришито на проблемную позицию.

Как принято в России, в свои 26 Цаплагов считается молодым и перспективным. С позиции правого защитника он забил за карьеру 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Причем голы его в большинстве случаев становились решающими. Луческу таких исполнителей любит.

Есть, конечно, определенный риск. Не известно, как повлияет на пока еще волжанина новизна интерьеров — первая в карьере смена обстановки. С корабля — на бал. Звездам периферийного небосклона в футбольной истории случалось полировать лавку в сильной команде. «Физики» и психологии, которых хватало на роль лидера в «Крылышках», в «Зените» может не достать даже на роль страхующего.

С другой стороны, покупка любого футболиста всегда риск. А опытный Луческу в «молоко» стреляет нечасто. Возможно, он увидел в Цаллагове потенциал, и найдет в себе умение его реализовать.