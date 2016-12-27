Мирча Луческу: К весне я жду экстраординарного Дзюбу
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о футболистах петербургской команды Евгении Чернове и Артеме Дзюбе.
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— Можете оценить уровень молодых российских игроков на примере Чернова?
— Чернов появился по необходимости: Ломбертс поздно присоединился к команде
— Как вам работается с Дзюбой?
— С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен — он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть. В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду экстраординарного Дзюбу, — рассказал Луческу «Матч ТВ».
Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с «Зенитом» в мае 2016 года. Под его руководством
Евгений Чернов выступает за
Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из московского «Спартака» и с этого момента провел за петербургский клуб 64 игры, забив 31 мяч.
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