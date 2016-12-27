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27 декабря 2016, 20:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Крыльев Советов» Цаллагов должен перейти в «Зенит» до Нового года

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов должен перейти в санкт-петербургский «Зенит» на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

Футболист Крыльев Советов Цаллагов должен перейти в Зенит до Нового года - Фото Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что «Крылья Советов» ведут переговоры с «Зенитом» по трансферу Цаллагова. В частности, сайт «matchtv.ru» сообщил, что петербургский клуб заплатит за 26-летнего защитника 300 тысяч евро.

«Все идет по вещам, которые определены в контракте у Цаллагова, до Нового года переход должен состояться», — сказал Шляхтин.

В текущем сезоне Цаллагов провел за «Крылья Советов» 17 матчей в чемпионате России и два — в Кубке страны.

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