Футболист «Крыльев Советов» Цаллагов должен перейти в «Зенит» до Нового года
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов должен перейти в
санкт-петербургский «Зенит» на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
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Ранее в СМИ появилась информация, что «Крылья Советов» ведут переговоры с «Зенитом» по трансферу Цаллагова. В частности, сайт «matchtv.ru» сообщил, что петербургский клуб заплатит за 26-летнего защитника 300 тысяч евро.
«Все идет по вещам, которые определены в контракте у Цаллагова, до Нового года переход должен состояться», — сказал Шляхтин.
В текущем сезоне Цаллагов провел за «Крылья Советов» 17 матчей в чемпионате России и два — в Кубке страны.
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