Футболист «Крыльев Советов» Цаллагов должен перейти в «Зенит» до Нового года

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Ранее в СМИ появилась информация, что «Крылья Советов» ведут переговоры с «Зенитом» по трансферу Цаллагова. В частности, сайт «matchtv.ru» сообщил, что петербургский клуб заплатит за 26-летнего защитника 300 тысяч евро.

«Все идет по вещам, которые определены в контракте у Цаллагова, до Нового года переход должен состояться», — сказал Шляхтин.

В текущем сезоне Цаллагов провел за «Крылья Советов» 17 матчей в чемпионате России и два — в Кубке страны.