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27 декабря 2016, 20:56 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

«Анжи» распродаст ведущих игроков

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщается на сайте дагестанской команды.

Махачкалинский футбольный клуб <span class=error>Анжи</span> столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. Сообщается что команда вынуждена пойти на этот шаг по ряду объективных в том числе и финансовых причин. Болельщиков дагестанского клуба просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Увеличить
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«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, “Анжи” вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков в другие клубы», — гласит заявление махачкалинцев.

Отмечается, что проблемы испытывает не только «Анжи», но и ряд других клубов. «Мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства “Анжи” и дальше развивать клуб».

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в таблице.

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