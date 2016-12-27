«Анжи» распродаст ведущих игроков
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщается на сайте дагестанской команды.
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«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, “Анжи” вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков в другие клубы», — гласит заявление махачкалинцев.
Отмечается, что проблемы испытывает не только «Анжи», но и ряд других клубов. «Мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства “Анжи” и дальше развивать клуб».
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