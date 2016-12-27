Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28276713/
27 декабря 2016, 20:34 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Игорь Гуськов: «Ростов» выплатил все долги

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева занимается стабилизацией дел в «Ростове», сообщил, что клуб выплатил все долги.

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные выплачены в полном объёме за Лигу чемпионов.

От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчётный счёт клуба, — цитирует Гуськова сайт города Ростова 161.ru.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Саввиди: «Группа Агроком» не собирается возобновлять финансирование ФК «Ростов»

Саввиди: «Группа Агроком» не собирается возобновлять финансирование ФК «Ростов»

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Генеральный спонсор футбольного клуба «Ростов» «Группа Агроком» не собирается отменять приостановку финансирования клуба. Об этом ТАСС рассказал глава компании Иван Саввиди.
Еще 7 новостей  Все новости
27 Декабря

Таблица трансферов ФНЛ на 27 декабря

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске