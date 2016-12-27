Георгий Джикия: «Спартак» лидер, потому что хорош в обороне
23-летний защитник Георгий Джикия, который
только-только подписал контракт со «Спартаком», дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, что его больше всего впечатлило в спартаковском музее, объяснил, почему Вадим Евсеев — его любимый защитник, и признался, что если забьет гол «Амкару», праздновать его не станет.
«ИМПОНИРУЕТ ВАДИМ ЕВСЕЕВ»
— Гаджи Гаджиев в интервью «Советскому спорту» говорил, что Джикию ему отпускать не хочется. Но вот пришлось. Вы попрощались с ним?
— Позвонил Гаджи Муслимовичу, поблагодарил первым делом за проделанную работу. Но мы не прощались. И к команде я еще обязательно приеду.
— А с Массимо Каррерой общались?
— Пока нет.
— После подписания контракта вы побывали в музее «Спартака». Что там запомнилось больше всего?
— Кнопки — те, что на стене в конце зала. Нажимаешь — и высвечивается информация о трофеях.
— Там еще есть задел для кнопок на будущее.
— Именно!
— «Спартак» и правда так хорош в этом сезоне, что является главным претендентом на чемпионство?
— Главные претенденты — «Спартак» и «Амкар».
— Вот как вы — и нынешний, и прошлый клуб не обидели. Вам
— Вадим Евсеев. Почему он? Защитник потому что. И потому, что лично с ним знаком. Очень хороший человек. А вообще в «Спартаке» было и есть много игроков, которые заслуживают уважения.
— Вы же работали с Вадимом Евсеевым в «Амкаре», где он помогает Гаджи Гаджиеву. Какой главный совет он вам дал?
— Пусть это останется нашим с ним секретом.
«ПУСТЬ ГЛУШАКОВ ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПОЧАЩЕ ЗАБИВАЕТ»
— Если вспоминать недавний матч с «Амкаром», когда Глушаков забил сумасшедший гол… Какие чувства тогда испытали?
— Тогда — отрицательные, конечно. А вот сейчас пускай Денис такие забивает. И почаще!
— Вы и сами можете пробить неплохо, судя по матчам с ЦСКА в этом сезоне, «Локомотивом» в прошлом…
— Буду стараться продолжать в том же духе и в «Спартаке». Но я же защитник, так что игра в обороне — в первую очередь.
— Многие отмечают, что «Спартак» прибавил в игре в обороне с приходом Карреры. Вы это заметили?
— Да. Поэтому и «Спартак» на первом месте.
— А как же атака?
— Мое мнение, что все, в первую очередь, благодаря обороне.
— С кем из игроков «Спартака» ближе знакомы?
— В сборной познакомился со всеми спартаковцами. Ближе узнаем друг друга уже на сборах. А так, лучше всех, понятно, Саню Селихова знаю, с которым мы вместе в «Амкаре» играли.
— Да, «Амкар» вообще стал главным поставщиком «Спартака».
— Это только радует. И стоит поблагодарить «Спартак», что смотрят и обращают внимание на игроков в России, что очень важно.
— Когда вы забивали в ворота «Локо» за «Амкар», гол отмечали. Хоть это и бывшая команда…
— Я в том «Локомотиве» не играл, поэтому и праздновал. Играл за «Локомотив» в Перово (там выступает «молодежка» «Локомотива» — Прим. ред.), а не в Черкизово.
— А если забьете в ворота «Амкара»?
— Праздновать гол не буду.
«БОРОДУ СБРИЛ. ЗА НОЧЬ ОПЯТЬ ВЫРОСЛА…»
— Правда, что вы в Грузии часть этого отпуска провели?
— Да, был там 10 дней.
— Впервые в жизни?
— Осознанно — да. До этого был там, когда мне было месяца два. Вот спустя 22 года спустя вернулся.
— В Тбилиси на улице Джикии — говорят, есть там такая — побывали?
— Да, проезжал. Обычная улица, не очень большая.
— В Грузии вас спрашивали, почему выбрали сборную России? Там ведь настойчиво звали за местную сборную играть.
— Было много разговоров, но… Не хочется об этом сейчас.
— Хорошо. Вы рассказывали про происхождение фамилии. Джики — горные барсы. В «Спартаке» станете еще более цепким и хищным?
— Хм, буду делать то, что умею, а каким стану — покажет только время. Буду стараться стать лучше.
— Про имидж еще надо узнать. Вы ведь бороду собирались сбрить, но так с ней и не расстались. Идет?
— Сбрил, но за ночь выросла. Насадок на бритву больше нет. Жду зарплату, — улыбается Георгий.
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