Георгий Джикия: «Спартак» лидер, потому что хорош в обороне

«ИМПОНИРУЕТ ВАДИМ ЕВСЕЕВ»

— Гаджи Гаджиев в интервью «Советскому спорту» говорил, что Джикию ему отпускать не хочется. Но вот пришлось. Вы попрощались с ним?

— Позвонил Гаджи Муслимовичу, поблагодарил первым делом за проделанную работу. Но мы не прощались. И к команде я еще обязательно приеду.

— А с Массимо Каррерой общались?

— Пока нет.

— После подписания контракта вы побывали в музее «Спартака». Что там запомнилось больше всего?

— Кнопки — те, что на стене в конце зала. Нажимаешь — и высвечивается информация о трофеях.

— Там еще есть задел для кнопок на будущее.

— Именно!

— «Спартак» и правда так хорош в этом сезоне, что является главным претендентом на чемпионство?

— Главные претенденты — «Спартак» и «Амкар».

— Вот как вы — и нынешний, и прошлый клуб не обидели. Вам кто-то из игроков «Спартака» за всю историю клуба импонирует?

— Вадим Евсеев. Почему он? Защитник потому что. И потому, что лично с ним знаком. Очень хороший человек. А вообще в «Спартаке» было и есть много игроков, которые заслуживают уважения.

— Вы же работали с Вадимом Евсеевым в «Амкаре», где он помогает Гаджи Гаджиеву. Какой главный совет он вам дал?

— Пусть это останется нашим с ним секретом.

«ПУСТЬ ГЛУШАКОВ ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПОЧАЩЕ ЗАБИВАЕТ»

— Если вспоминать недавний матч с «Амкаром», когда Глушаков забил сумасшедший гол… Какие чувства тогда испытали?

— Тогда — отрицательные, конечно. А вот сейчас пускай Денис такие забивает. И почаще!

— Вы и сами можете пробить неплохо, судя по матчам с ЦСКА в этом сезоне, «Локомотивом» в прошлом…

— Буду стараться продолжать в том же духе и в «Спартаке». Но я же защитник, так что игра в обороне — в первую очередь.

— Многие отмечают, что «Спартак» прибавил в игре в обороне с приходом Карреры. Вы это заметили?

— Да. Поэтому и «Спартак» на первом месте.

— А как же атака?

— Мое мнение, что все, в первую очередь, благодаря обороне.

— С кем из игроков «Спартака» ближе знакомы?

— В сборной познакомился со всеми спартаковцами. Ближе узнаем друг друга уже на сборах. А так, лучше всех, понятно, Саню Селихова знаю, с которым мы вместе в «Амкаре» играли.

— Да, «Амкар» вообще стал главным поставщиком «Спартака».

— Это только радует. И стоит поблагодарить «Спартак», что смотрят и обращают внимание на игроков в России, что очень важно.

— Когда вы забивали в ворота «Локо» за «Амкар», гол отмечали. Хоть это и бывшая команда…

— Я в том «Локомотиве» не играл, поэтому и праздновал. Играл за «Локомотив» в Перово (там выступает «молодежка» «Локомотива» — Прим. ред.), а не в Черкизово.

— А если забьете в ворота «Амкара»?

— Праздновать гол не буду.

«БОРОДУ СБРИЛ. ЗА НОЧЬ ОПЯТЬ ВЫРОСЛА…»

— Правда, что вы в Грузии часть этого отпуска провели?

— Да, был там 10 дней.

— Впервые в жизни?

— Осознанно — да. До этого был там, когда мне было месяца два. Вот спустя 22 года спустя вернулся.

— В Тбилиси на улице Джикии — говорят, есть там такая — побывали?

— Да, проезжал. Обычная улица, не очень большая.

— В Грузии вас спрашивали, почему выбрали сборную России? Там ведь настойчиво звали за местную сборную играть.

— Было много разговоров, но… Не хочется об этом сейчас.

— Хорошо. Вы рассказывали про происхождение фамилии. Джики — горные барсы. В «Спартаке» станете еще более цепким и хищным?

— Хм, буду делать то, что умею, а каким стану — покажет только время. Буду стараться стать лучше.

— Про имидж еще надо узнать. Вы ведь бороду собирались сбрить, но так с ней и не расстались. Идет?

— Сбрил, но за ночь выросла. Насадок на бритву больше нет. Жду зарплату, — улыбается Георгий.