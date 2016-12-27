Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28276698/
27 декабря 2016, 20:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков заявил, что игроки «Спартака» уже выучили итальянский мат

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что игроки «Спартака» уже выучили итальянский мат благодаря работе с главным тренером Массимо Каррерой.

«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него горят глаза, его эмоции переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.

Когда он ругается, некоторые слова мы понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в Россию, наши слова знают, так и мы здесь», — цитирует Глушакова «Спорт FM».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Георгий Джикия: «Спартак» лидер, потому что хорош в обороне

23-летний защитник Георгий Джикия, который только-только подписал контракт со «Спартаком», дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, что его больше всего впечатлило в спартаковском музее, объяснил, почему Вадим Евсеев — его любимый защитник, и признался, что если забьет гол «Амкару», праздновать его не станет.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена