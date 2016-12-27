Глушаков заявил, что игроки «Спартака» уже выучили итальянский мат

«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него горят глаза, его эмоции переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.



Когда он ругается, некоторые слова мы понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в Россию, наши слова знают, так и мы здесь», — цитирует Глушакова «Спорт FM».