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27 декабря 2016, 20:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Саввиди: «Группа Агроком» не собирается возобновлять финансирование ФК «Ростов»

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Генеральный спонсор футбольного клуба «Ростов» «Группа Агроком» не собирается отменять приостановку финансирования клуба. Об этом ТАСС рассказал глава компании Иван Саввиди.

Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году. Увеличить
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Ранее в СМИ замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о том, что «Группа Агроком» готова возобновить финансирование «Ростова».

«Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования “Ростова”. Решение на данный момент находится в силе», — сказал Саввиди.

«Группа Агроком» и «Ростов» подписали спонсорский контракт в августе 2015 года на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.

По ходу сезона-2014/15 на пост главного тренера команды был назначен Курбан Бердыев (ныне вице-президент-тренер «Ростова»). Напряжение в отношениях между главой «Группы Агроком» Иваном Саввиди и тренером появились в июне. По информации ТАСС, во время обсуждения прошедшего сезона, по итогам которого команда заняла второе место и впервые в истории завоевала право принять участие в Лиге чемпионов, бизнесмен обвинил специалиста в сдаче матча 26-го тура с саранской «Мордовией» (1:2). Это поражение стало для ростовчан единственным в весенней части сезона (при девяти победах и двух ничьих), а от ставшего чемпионом ЦСКА команда отстала на два очка.

Позднее Бердыев заявил в интервью изданию «Спорт- Экспресс», что Саввиди как человек для него больше не существует. Бизнесмен в ответ через ТАСС пригрозил специалисту судом в защиту деловой репутации. В сентябре стало известно, что «Группа Агроком» в письме потребовала от клуба выполнять свои обязательства, в частности, нанести на игровую форму команды логотип компании. 7 октября Саввиди заявил ТАСС, что решил прекратить финансирование клуба.

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