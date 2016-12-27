Саввиди: «Группа Агроком» не собирается возобновлять финансирование ФК «Ростов»
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Генеральный спонсор футбольного клуба «Ростов» «Группа Агроком» не собирается отменять приостановку финансирования клуба. Об этом ТАСС рассказал глава компании Иван Саввиди.
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Ранее в СМИ замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о том, что «Группа Агроком» готова возобновить финансирование «Ростова».
«Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования “Ростова”. Решение на данный момент находится в силе», — сказал Саввиди.
«Группа Агроком» и «Ростов» подписали спонсорский контракт в августе 2015 года на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.
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Позднее Бердыев заявил в интервью изданию «Спорт- Экспресс», что Саввиди как человек для него больше не существует. Бизнесмен в ответ через ТАСС пригрозил специалисту судом в защиту деловой репутации. В сентябре стало известно, что «Группа Агроком» в письме потребовала от клуба выполнять свои обязательства, в частности, нанести на игровую форму команды логотип компании. 7 октября Саввиди заявил ТАСС, что решил прекратить финансирование клуба.
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