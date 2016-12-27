Радимов: Запас прочности у «Зенита» огромный. Надеюсь, сможем догнать «Спартак»

«В этом году поймал себя на мысли, что уровень “Зенита” — это Лига чемпионов. Неслучайно команда катком прошлась по всем соперникам в Лиге Европы. Наши просто выше классом, сильнее многих этих команд. Они нас настолько приучили, что участвуют в Лиге чемпионов, что могу определённо сказать: “Зенит” должен играть именно в этом турнире. Мотивации на Лигу Европы хватает — это показывают результаты. Другое дело, что болельщиков приучили: Лига чемпионов должна быть в Питере.



По сравнению с тем составом, который принёс “Зениту” победу в Лиге Европы, нынешние ребята опытнее, многое повидали в Лиге чемпионов, добивались результатов на уровне сборных. Хотя та команда была очень голодна до побед, была едина в стремлении достичь цели, к которой мы в итоге пришли. Нынешний “Зенит” более готов к выигрышу такого турнира. Тот же Витсель — четвертьфиналист чемпионата мира, Жулиано — игрок сборной Бразилии, Кришито выступал за сборную Италии. В тот момент у нас таких футболистов не было.

Смотришь чемпионат России, и чувствуется, что “Зенит” где-то недобрал свои очки, где-то потерял. Всё-таки запас прочности у “Зенита” огромный, и мы в Петербурге надеемся, что сможем догнать “Спартак”, отыграть это отставание. Конечно, “Спартак” и “Зенит” будут усиливаться. Думаю, в первую очередь две эти команды разыграют чемпионство, но не будем забывать, сколько очков в весенней части отыгрывалось теми же “армейцами”. Есть разные примеры, и пять очков — это не так много. Тем более между этими клубами будет личная встреча, хоть она и пройдёт в Москве. У “Зенита” есть все шансы на то, чтобы побороться за титул», — сказал Радимов.