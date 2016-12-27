Радимов: Запас прочности у «Зенита» огромный. Надеюсь, сможем догнать «Спартак»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в эфире программы «Все на футбол» оценил выступление «Зенита» в первой части сезона.
«В этом году поймал себя на мысли, что уровень “Зенита” — это Лига чемпионов. Неслучайно команда катком прошлась по всем соперникам в Лиге Европы. Наши просто выше классом, сильнее многих этих команд. Они нас настолько приучили, что участвуют в Лиге чемпионов, что могу определённо сказать: “Зенит” должен играть именно в этом турнире. Мотивации на Лигу Европы хватает — это показывают результаты. Другое дело, что болельщиков приучили: Лига чемпионов должна быть в Питере.
По сравнению с тем составом, который принёс “Зениту” победу в Лиге Европы, нынешние ребята опытнее, многое повидали в Лиге чемпионов, добивались результатов на уровне сборных. Хотя та команда была очень голодна до побед, была едина в стремлении достичь цели, к которой мы в итоге пришли. Нынешний “Зенит” более готов к выигрышу такого турнира. Тот же Витсель — четвертьфиналист чемпионата мира, Жулиано — игрок сборной Бразилии, Кришито выступал за сборную Италии. В тот момент у нас таких футболистов не было.
Смотришь чемпионат России, и чувствуется, что “Зенит”
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