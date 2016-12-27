Палата по разрешению споров РФС запретила «Томи» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров частично удовлетворила заявления Ляха о выплате задолженности по трудовому договору и обязала «Томь» выплатить ему задолженности: по заработной плате за июнь-август 2016 года, по компенсации за неиспользованный отпуск, по возмещению расходов на авиаперелеты и медицинские услуги; компенсацию за досрочное расторжение трудового договора; проценты за задержку выплаты задолженностей.

Отмечается, что запрет на регистрацию игроков применен к «Томи» в качестве обеспечительной меры. Он может быть снят по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Ляхом. В удовлетворении остальной части требований полузащитника, который защищал цвета «Томи» в 2015—2016 годах, отказано.

Кроме того палата по разрешению споров удовлетворила заявление московского ЦСКА о применении санкций в отношении «Томи» в виде штрафа за неисполнение решения органа от 3 ноября о выплате задолженности по трансферному контракту о переходе Петра Тена и пенни, начисленные на невыплаченную в срок сумму задолженности. Было частично удовлетворено и заявление барнаульского «Динамо» к «Томи» о выплате задолженности по договору о компенсационной выплате. Томская команда обязана выплатить «Динамо» задолженность по договору о компенсационной выплате от 26 июля.

Ранее стало известно, что у «Томи» серьезные проблемы с финансированием, существуют большие долги перед игроками и персоналом. В начале декабря генеральный директор клуба Руслан Киселев не исключил, что «Томь» теоретически может сняться с розыгрыша РФПЛ. А в середине декабря спортивный директор клуба Игорь Кудряшов заявил, что идут разговоры о том, чтобы доиграть сезон дублирующим составом.