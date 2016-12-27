Луческу: Пишут, что «Зениту» часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда

«В матче с “Анжи”, где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол. Тут потеряли три очка. С “Тереком” в центре поля была вынужденная ошибка Хави Гарсии: два игрока не по правилам атаковали его прямой ногой. После этого мы пропустили гол в свои ворота. С “Краснодаром” фол был против Жулиано. Дзюба попытался исправить ситуацию, после чего ему дали жёлтую карточку. В этой фазе мы и получили гол. Когда нам забивали второй мяч, был офсайд — это по телевизору было видно.



Это важные очки, мы пострадали в противостоянии с нашими прямыми конкурентами. Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70% времени в домашних матчах», — сказал Луческу.