«Ростов» выплатил все долги по зарплатам
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева занимается стабилизацией дел в «Ростове», сообщил, что клуб выплатил все долги.
«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные выплачены в полном объёме за Лигу чемпионов.
От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчётный счёт клуба», — цитирует Гуськова сайт города Ростова 161.ru.
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