«Ростов» выплатил все долги по зарплатам

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные выплачены в полном объёме за Лигу чемпионов.



От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчётный счёт клуба», — цитирует Гуськова сайт города Ростова 161.ru.