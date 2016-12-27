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27 декабря 2016, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» выплатил все долги по зарплатам

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева занимается стабилизацией дел в «Ростове», сообщил, что клуб выплатил все долги.

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные выплачены в полном объёме за Лигу чемпионов.

От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчётный счёт клуба», — цитирует Гуськова сайт города Ростова 161.ru.

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