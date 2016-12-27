Поэтому он и не тренирует «Спартак». Курбан Бердыев как антигерой недели
«Советский спорт» по традиции выбирает главного отрицательного персонажа российского спорта за неделю.
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Видимо, что-то случилось...
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Пока защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев со своей очаровательной супругой
Стоило Евгению Дзичковскому потянуть за ниточку, как наружу вывалилась вся подноготная российского футбола.
Самый странный трансфер лета
Все мы помним, как Новосельцев переходил из «Ростова» в «Зенит» в конце этого лета. Чтобы увести у
Позже появилась информация о том, что сумма компенсации за защитника сборной России составила 10 миллионов евро. На этой цифре настаивали журналисты. Ее подтверждали и специалисты авторитетного ресурса Transfermarkt. Его зачастую используют в качестве мерила ценности игрока в денежных знаках, в том числе и во время переговоров о покупке игрока. На том и порешили — 10 миллионов.
Единственным, кто хоть
Так бы все и закончилось, если бы не Иван Саввиди. Некогда финансировавший похождения «Ростова» в
Чтобы все понимали, о чем идет речь: сегодня 8 миллионов рублей — это порядка 126 тысяч евро. Но с августа курс европейской валюты заметно упал. Тогда за те же деньги можно было приобрести всего 109 тысяч евро. Это в 91 раз меньше, чем 10 миллионов, в которые оценивают трансфер футболиста специалисты и СМИ.
Так делается футбольный бизнес
Кто тут самый рыжий?
Хоть футболист и тратит примерно такую сумму за один день своего медового месяца в Париже, его вина в этой ситуации минимальна. Иван может себе это позволить. Он подписал с «Ростовом» контракт на предложенных условиях, отлично играл, получил выгодное предложение из «Зенита», согласился на переход и поставил свою подпись под новым контрактом.
К «Зениту» тоже вопросов нет никаких, если, правда, не выяснятся
Больше всего вопросов к «Ростову». Как можно было, покупая отличного игрока на перспективу, прописать в контракте сумму отступных в размере 8 миллионов рублей? Знаете, как в таких случаях поступают в Бразилии? Каждый более или менее перспективный молодой игрок подписывает контракт, в котором сумма отступных составляет несколько десятков миллионов долларов. Это делается для того, чтобы европейские клубы не имели возможности за бесценок покупать талантливых игроков. Эта практика не является секретом ни для кого в футбольном мире. Так почему бы не следовать примеру?
Почему с игроком не был подписан новый контракт, когда он начал выходить в основном составе и даже попал в заявку сборной России? В «Ростове» не могли не знать о сумме отступных в соглашении футболиста с клубом. Также в «Ростове» не могли не понимать, в какую примерно сумму оценивается молодой защитник сборной России в условиях лимита на легионеров.
Почему Бердыев не тренирует «Спартак»?
Теперь разберемся, при чем здесь Курбан Бердыев. В клуб тренер пришел 18 декабря 2014 года и тут же начал строительство новой команды. «Ростов» тут же пополнился такими футболистами, как Артем Дзюба, Сердар Азмун, Владимир Гранат, Иван Новосельцев. Еще через полгода пришли Кристиан Нобоа, Сезар Навас, Павел Могилевец и многие другие. Сомнений не оставалось — трансферную политику ведет Курбан Бердыев.
По окончании сезона 2015/16, в котором «Ростов» занял второе место, едва не став чемпионом России, Бердыев покинул тренерскую позицию, тем не менее оставшись в команде. Он был назначен на должность
Кто заключал контракт с футболистом на странных условиях? Кто бездействовал, пока игрок рос в цене и привлекал к себе внимание других команд? Кто допустил трансфер футболиста в стан соперника за смехотворную компенсацию? Кстати, вы не задумывались, сколько мог бы заплатить более или менее богатый клуб за информацию, что у игрока сборной России в контракте прописаны отступные в размере 8 миллионов рублей?
Курбан Бердыев может быть сколь угодно великим тренером, но такие истории способны испортить имидж любого футбольного человека. Вам еще интересно, почему Бердыев не тренирует «Спартак»?
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