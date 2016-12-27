Сергей Ташуев: Со мной встречалось руководство «Анжи»

Ташуев уже работал в «Анжи» — в 2015 году он вывел команду премьер-лигу.

— Со мной на днях встречалось руководство «Анжи», — сказал Ташуев. — Узнавали мое видение того, как должна развиваться команда. Я свою точку зрения изложил. Теперь жду ответа. Думаю, он последует до Нового года.