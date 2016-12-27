Сергей Ташуев: Со мной встречалось руководство «Анжи»
Российский тренер Сергей Ташуев сообщил «СЭ» о проведенной с руководством «Анжи» рабочей встрече. По нашей информации, специалист может сменить на посту главного тренера махачкалинцев Павела Врбу.
Ташуев уже работал в «Анжи» — в 2015 году он вывел команду
— Со мной на днях встречалось руководство «Анжи», — сказал Ташуев. — Узнавали мое видение того, как должна развиваться команда. Я свою точку зрения изложил. Теперь жду ответа. Думаю, он последует до Нового года.
Отметим, что сегодня «Анжи» на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности,
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