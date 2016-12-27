Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28275835/
27 декабря 2016, 18:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Ташуев: Со мной встречалось руководство «Анжи»

Российский тренер Сергей Ташуев сообщил «СЭ» о проведенной с руководством «Анжи» рабочей встрече. По нашей информации, специалист может сменить на посту главного тренера махачкалинцев Павела Врбу.

Ташуев уже работал в «Анжи» — в 2015 году он вывел команду премьер-лигу.

— Со мной на днях встречалось руководство «Анжи», — сказал Ташуев. — Узнавали мое видение того, как должна развиваться команда. Я свою точку зрения изложил. Теперь жду ответа. Думаю, он последует до Нового года.

Отметим, что сегодня «Анжи» на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем махачкалинцы будут вынуждены продать своих ведущих игроков. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу