Бюджет ФК «Крылья Советов» на 2017 год составит 500 млн рублей

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«На следующий год “Крыльям Советов” выделено 500 миллионов. На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов — раньше была сумма в 800 миллионов. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет — будем жить как есть», — сказал Шляхтин.

После 17 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.