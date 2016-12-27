Бюджет ФК «Крылья Советов» на 2017 год составит 500 млн рублей
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бюджет футбольного клуба «Крылья Советов» на 2017 год составит 500 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На следующий год “Крыльям Советов” выделено 500 миллионов. На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов — раньше была сумма в 800 миллионов. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет — будем жить как есть», — сказал Шляхтин.
После 17 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter