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27 декабря 2016, 17:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Анжи» подтвердил продажу ведущих игроков из-за финансовых проблем

«Анжи» на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба.

В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден продать своих игроков.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, “Анжи” вынужден внести коррективы во все сферы деятельности Клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков “Анжи” в другие клубы.

Не только “Анжи”, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства Клуба и дальше развивать “Анжи”. О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно», — говорится в сообщении.

Анжи
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