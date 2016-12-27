«Анжи» подтвердил продажу ведущих игроков из-за финансовых проблем

В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден продать своих игроков.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, “Анжи” вынужден внести коррективы во все сферы деятельности Клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков “Анжи” в другие клубы.



Не только “Анжи”, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства Клуба и дальше развивать “Анжи”. О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно», — говорится в сообщении.