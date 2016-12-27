Тренер «Локомотива»: Поразила организация тренировочного процесса в «Атлетико»

Алексеев побывал в мадридском клубе в конце декабря вместе с коллегами Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым.



«У “Атлетико” есть несколько тренировочных баз, на которых занимаются команды разных возрастов. На одной из них мы и наблюдали тренировки основного состава и команд академии. В “Атлетико” структура академии выстроена таким образом, что каждый возраст представлен несколькими командами. Это сделано для того, чтобы увеличить количество детей, занимающихся футболом, и выборку футболистов в каждом возрасте.



Что поразило больше всего? Во-первых, конечно, интенсивность. Интенсивность и самоотдача, с которой выполняются упражнения. Во-вторых, это организация тренировочного процесса. Всё работает как хорошо отлаженный механизм. Каждый точно знает своё дело. Например, есть отдел, который занимается методологией и анализом тренировочного процесса. Специалисты собирают всю информацию по тренировкам и по проведённым матчам в зависимости от требований главного тренера.



Удалось ли встретиться с Диего Симеоне? К сожалению, нет. У команды шли короткие межигровые циклы, так что пообщаться с ним не удалось. Но даже наблюдать за работой этого тренера было большим удовольствием», — цитирует Алексеева официальный сайт «Локомотива».