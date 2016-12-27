Тренер «Локомотива»: Поразила организация тренировочного процесса в «Атлетико»
Тренер «Локомотива» по физической подготовке Сергей Алексеев рассказал о стажировке в «Атлетико».
Алексеев побывал в мадридском клубе в конце декабря вместе с коллегами Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым.
«У “Атлетико” есть несколько тренировочных баз, на которых занимаются команды разных возрастов. На одной из них мы и наблюдали тренировки основного состава и команд академии. В “Атлетико” структура академии выстроена таким образом, что каждый возраст представлен несколькими командами. Это сделано для того, чтобы увеличить количество детей, занимающихся футболом, и выборку футболистов в каждом возрасте.
Что поразило больше всего?
Удалось ли встретиться с Диего Симеоне? К сожалению, нет. У команды шли короткие межигровые циклы, так что пообщаться с ним не удалось. Но даже наблюдать за работой этого тренера было большим удовольствием», — цитирует Алексеева официальный сайт «Локомотива».
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