Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28275163/
27 декабря 2016, 17:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тренер «Локомотива»: Поразила организация тренировочного процесса в «Атлетико»

Тренер «Локомотива» по физической подготовке Сергей Алексеев рассказал о стажировке в «Атлетико».

Алексеев побывал в мадридском клубе в конце декабря вместе с коллегами Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым.

«У “Атлетико” есть несколько тренировочных баз, на которых занимаются команды разных возрастов. На одной из них мы и наблюдали тренировки основного состава и команд академии. В “Атлетико” структура академии выстроена таким образом, что каждый возраст представлен несколькими командами. Это сделано для того, чтобы увеличить количество детей, занимающихся футболом, и выборку футболистов в каждом возрасте.

Что поразило больше всего? Во-первых, конечно, интенсивность. Интенсивность и самоотдача, с которой выполняются упражнения. Во-вторых, это организация тренировочного процесса. Всё работает как хорошо отлаженный механизм. Каждый точно знает своё дело. Например, есть отдел, который занимается методологией и анализом тренировочного процесса. Специалисты собирают всю информацию по тренировкам и по проведённым матчам в зависимости от требований главного тренера.

Удалось ли встретиться с Диего Симеоне? К сожалению, нет. У команды шли короткие межигровые циклы, так что пообщаться с ним не удалось. Но даже наблюдать за работой этого тренера было большим удовольствием», — цитирует Алексеева официальный сайт «Локомотива».

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Тренеры ФК «Локомотив» Лоськов и Пашинин прошли стажировку в мадридском «Атлетико»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тренеры московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском «Атлетико». Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена