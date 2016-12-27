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27 декабря 2016, 17:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Краснодара» Измайлов ответил отказом на предложения от других клубов

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист «Краснодара» Марат Измайлов ответил отказом на предложения перейти в другие клубы зимой. Об этом ТАСС сообщил агент 34-летнего полузащитника Паулу Барбоза.

По словам агента игрока Паулу Барбозы полузащитник останется в команде до конца сезона. Увеличить
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Ранее в СМИ появлялась информация, что Измайловым интересуется московский «Локомотив».

«У него есть контракт с «Краснодаром», он останется в команде до конца сезона. Зимой никуда не перейдет, — сказал Барбоза. — У него были предложения, но мы сразу сказали, что останемся в «Краснодаре».

В текущем сезоне Измайлов сыграл за «Краснодар» в 11 матчах, забив два гола.

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