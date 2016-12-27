Тренеры ФК «Локомотив» Лоськов и Пашинин прошли стажировку в мадридском «Атлетико»

«Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директорами клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. Хотелось бы поблагодарить руководство “Локомотива” за предоставленную возможность стажировки в “Атлетико”. Такие учебные командировки как эта дают много информации для реализации дальнейшей работы», — сказал тренер по физической подготовке Алексеев.

«Локомотив» после 17 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 балла.