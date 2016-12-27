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27 декабря 2016, 17:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренеры ФК «Локомотив» Лоськов и Пашинин прошли стажировку в мадридском «Атлетико»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тренеры московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском «Атлетико». Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива».

«Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директорами клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. Хотелось бы поблагодарить руководство “Локомотива” за предоставленную возможность стажировки в “Атлетико”. Такие учебные командировки как эта дают много информации для реализации дальнейшей работы», — сказал тренер по физической подготовке Алексеев.

«Локомотив» после 17 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 балла.

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