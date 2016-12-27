РФС оштрафовал «Томь» из-за задолженности перед ЦСКА
В понедельник, 26 декабря, в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение дополнительно наказать «Томь» за то, что клуб до сих пор не рассчитался с ЦСКА за трансфер Петра Тена.
Защитник в сезоне-2015/16 играл за томичей на правах аренды. Впоследствии трансфер футболиста был выкуплен, но расчёт с «армейцами» полностью произведён не был.
В ноябре 2016 года года «Томи» запретили регистрировать новых футболистов, но результата это не принесло. ЦСКА иска не отозвал, а РФС дополнительно наказал аутсайдера РФПЛ.
«Удовлетворить АО «ПФК ЦСКА» г. Москвы о применении санкций в отношении ООО «ФК «Томь» г. Томска в связи с неисполнением решения палаты от 03 ноября 2016 года. В связи с неисполнением решения палаты от 03 ноября 2016 года применить к ООО «ФК «Томь» г. Томска санкцию в виде штрафа», — говорится на официальном сайте РФС.
Напомним, что «Томь» испытывает серьёзные финансовые проблемы.
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