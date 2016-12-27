«Лучший тренер в РФПЛ в 2016 году — Гаджи Гаджиев со своим “Амкаром”. Он пришёл в команду в 2015 году, когда она была не в лучшем состоянии. Сейчас пермяки всегда находятся в первой десятке, показывают великолепную игру и постоянно прогрессируют.



Бюджет у клуба небольшой, но “Амкар” составляет конкуренцию лидерам чемпионата России. Также при Гаджиеве приобретаются качественные футболисты, не очень дорогие, но хорошие. Считаю, что голкипер Селихов раскрылся именно при Гаджи Муслимовиче», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.