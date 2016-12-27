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27 декабря 2016, 16:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Колыванов: Лучший тренер в РФПЛ в 2016 году — Гаджиев со своим «Амкаром»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов назвал наставника «Амкара» Гаджи Гаджиева лучшим тренером Премьер-Лиги в уходящем году.

«Лучший тренер в РФПЛ в 2016 году — Гаджи Гаджиев со своим “Амкаром”. Он пришёл в команду в 2015 году, когда она была не в лучшем состоянии. Сейчас пермяки всегда находятся в первой десятке, показывают великолепную игру и постоянно прогрессируют.

Бюджет у клуба небольшой, но “Амкар” составляет конкуренцию лидерам чемпионата России. Также при Гаджиеве приобретаются качественные футболисты, не очень дорогие, но хорошие. Считаю, что голкипер Селихов раскрылся именно при Гаджи Муслимовиче», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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