Джигит для Карреры. Чем Джикия лучше новых конкурентов
«СЭ» с помощью InStat сравнивает новичка «Спартака» с защитниками
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МНОГОСТАНОЧНИК
Современный футболист должен уметь играть сразу на нескольких позициях, а лучше и амплуа. Массимо Каррера, как гуру тактики, точно предпочитает универсалов — именно поэтому одной из первых покупок итальянца во главе «Спартака» стал многофункциональный защитник Маурисиу. Джикия — тоже футболист широкого профиля. В «Амкаре» первое время играл на левом краю обороны, а позапрошлым летом в матче с «Ростовом» неожиданно вышел на правом фланге атаки. На этом месте Джикия отыграл всего полчаса — его заменили
ИСПОЛНИТЕЛЬ УГЛОВЫХ
При этом Каррера может вернуть Джикию на левый край защиты: для центрального он не слишком высок (рост 183 сантиметра), зато проворен, быстр и прекрасно владеет пасом — 83 процента точных передач в текущем чемпионате. В прошлом сезоне Джикия нередко исполнял угловые, когда на поле не было Пеева, а однажды со «стандарта» отдал голевой пас на Салугина. Возможно, и в «Спартаке» Джикия станет заместителем Промеса по части угловых. К слову, и при позиционной игре новичок
БИЛ, БЬЕТ И БУДЕТ БИТЬ
Новобранца «Спартака» отличает еще и настырность: центральные защитники редко бьют по воротам (таковы уж издержки их профессии), но Джикия — исключение. В «Амкаре» он перманентно подключался к позиционным атакам и был ключевой фигурой во время «стандартов». Пусть у защитника не исполинский рост, но зато он очень прыгуч — в этом в ноябре убедились игроки ЦСКА, в ворота которого Джикия забил головой после подачи углового. При этом новичок «Спартака» любит и умеет исполнять штрафные сам. Неудивительно, что в этом чемпионате он настрелял 15 ударов — среди центральных защитников только у томича Дьякова (18) да у туляка Аликина (19) урожай больше.
ЕДИНОБОРСТВА: СРЕДИ ЛУЧШИХ
Впрочем, защитников в первую очередь ценят не за плодотворные действия в атаке, а за солидную игру в обороне. Статистика доказывает, что и с непосредственными обязанностями Джикия справляется на отлично.
Один из важнейших аспектов игры защитника — умение выигрывать единоборства. В очередной раз приходится упоминать о не выдающихся антропометрических данных, но в данном случае это особенно важно, потому что даже при росте в 183 сантиметра Джикия выигрывает 75 процентов единоборств. Показатель верховых дуэлей чуть хуже (67%), но зато на земле ему равных в
ЦЕПКОСТЬ — ВТОРОЕ ИМЯ
Отборы — визитная карточка Джикии. Визуально кажется, что новичок «Спартака» неуступчив, а цифры только подтверждают эти догадки: Георгий — абсолютный лидер среди защитников
Перехваты — тоже одна из любимейших забав защитника. Джикия умеет верно выбирать позицию и читать чужие атаки, поэтому по числу перехватов в
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