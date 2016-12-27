Джигит для Карреры. Чем Джикия лучше новых конкурентов

МНОГОСТАНОЧНИК

Современный футболист должен уметь играть сразу на нескольких позициях, а лучше и амплуа. Массимо Каррера, как гуру тактики, точно предпочитает универсалов — именно поэтому одной из первых покупок итальянца во главе «Спартака» стал многофункциональный защитник Маурисиу. Джикия — тоже футболист широкого профиля. В «Амкаре» первое время играл на левом краю обороны, а позапрошлым летом в матче с «Ростовом» неожиданно вышел на правом фланге атаки. На этом месте Джикия отыграл всего полчаса — его заменили из-за травмы, и больше в нападение его не отправляли. А в этом сезоне Гаджи Гаджиев внедрил Георгия в центр обороны, где он и пустил корни.

ИСПОЛНИТЕЛЬ УГЛОВЫХ

При этом Каррера может вернуть Джикию на левый край защиты: для центрального он не слишком высок (рост 183 сантиметра), зато проворен, быстр и прекрасно владеет пасом — 83 процента точных передач в текущем чемпионате. В прошлом сезоне Джикия нередко исполнял угловые, когда на поле не было Пеева, а однажды со «стандарта» отдал голевой пас на Салугина. Возможно, и в «Спартаке» Джикия станет заместителем Промеса по части угловых. К слову, и при позиционной игре новичок красно-белых опасен: его фантастическая передача на 50 метров в сентябрьской игре с «Тереком» завершилась голом Мильковича.

БИЛ, БЬЕТ И БУДЕТ БИТЬ

Новобранца «Спартака» отличает еще и настырность: центральные защитники редко бьют по воротам (таковы уж издержки их профессии), но Джикия — исключение. В «Амкаре» он перманентно подключался к позиционным атакам и был ключевой фигурой во время «стандартов». Пусть у защитника не исполинский рост, но зато он очень прыгуч — в этом в ноябре убедились игроки ЦСКА, в ворота которого Джикия забил головой после подачи углового. При этом новичок «Спартака» любит и умеет исполнять штрафные сам. Неудивительно, что в этом чемпионате он настрелял 15 ударов — среди центральных защитников только у томича Дьякова (18) да у туляка Аликина (19) урожай больше.

ЕДИНОБОРСТВА: СРЕДИ ЛУЧШИХ

Впрочем, защитников в первую очередь ценят не за плодотворные действия в атаке, а за солидную игру в обороне. Статистика доказывает, что и с непосредственными обязанностями Джикия справляется на отлично.

Один из важнейших аспектов игры защитника — умение выигрывать единоборства. В очередной раз приходится упоминать о не выдающихся антропометрических данных, но в данном случае это особенно важно, потому что даже при росте в 183 сантиметра Джикия выигрывает 75 процентов единоборств. Показатель верховых дуэлей чуть хуже (67%), но зато на земле ему равных в премьер-лиге почти нет.

ЦЕПКОСТЬ — ВТОРОЕ ИМЯ

Отборы — визитная карточка Джикии. Визуально кажется, что новичок «Спартака» неуступчив, а цифры только подтверждают эти догадки: Георгий — абсолютный лидер среди защитников премьер-лиги по процентному соотношению успешных отборов (90%). Отрыв от ближайшего преследователя, ростовчанина Мевли, колоссален — восемь процентов. Но надо заметить, что в отбор Джикия вступает не так часто, как многие его коллеги, в том числе спартаковцы. Зато — почти всегда удачно.