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27 декабря 2016, 15:58 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Агент: «Спартак» может купить Йоветича? Любому игроку очень тяжело покинуть Италию

Агент Томислав Эрцег, представляющий агентство LIAN SPORTS, которое занимается делами нападающего «Интера» Стевана Йоветича, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Спартака».

— «Спартак» может купить Йоветича? Я ничего не знаю о том, делал ли «Спартак» официальное предложение «Интеру» или нет. Однако любому игроку очень тяжело покинуть такой чемпионат и такую страну, как Италия, — цитирует Эрцега «Спорт день за днем».

Йоветич играет за «Интер» с 2015 года, ранее он выступал за такие клубы, как «Партизан», «Фиорентина», «Манчестер Сити». За сборную Черногории форвард играет с 2007 года, он провел за национальную команду 40 матчей и забил 16 мячей.

В нынешнем сезоне Йоветич принял участие в пяти матчах серии А, проведя на поле всего 67 минут, результативными действиями не отметился.

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