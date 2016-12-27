Агент: «Спартак» может купить Йоветича? Любому игроку очень тяжело покинуть Италию

— «Спартак» может купить Йоветича? Я ничего не знаю о том, делал ли «Спартак» официальное предложение «Интеру» или нет. Однако любому игроку очень тяжело покинуть такой чемпионат и такую страну, как Италия, — цитирует Эрцега «Спорт день за днем».

Йоветич играет за «Интер» с 2015 года, ранее он выступал за такие клубы, как «Партизан», «Фиорентина», «Манчестер Сити». За сборную Черногории форвард играет с 2007 года, он провел за национальную команду 40 матчей и забил 16 мячей.

В нынешнем сезоне Йоветич принял участие в пяти матчах серии А, проведя на поле всего 67 минут, результативными действиями не отметился.