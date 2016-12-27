Тульский «Арсенал» ведет переговоры с футболистом «Томи» Кириллом Комбаровым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки «Томи» Дьяков и Комбаров могут перейти в «Арсенал».

«Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем, — сказал Аджоев.

В текущем сезоне Комбаров и Дьяков провели по 14 матчей в чемпионате России каждый.