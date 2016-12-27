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27 декабря 2016, 15:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тульский «Арсенал» ведет переговоры с футболистом «Томи» Кириллом Комбаровым

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым о переходе, Виталия Дьякова в команде точно не будет. Об этом ТАСС сообщил президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

Пока футболист находится в отпуске поэтому ясность наступит только после праздников. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что игроки «Томи» Дьяков и Комбаров могут перейти в «Арсенал».

«Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем, — сказал Аджоев.

В текущем сезоне Комбаров и Дьяков провели по 14 матчей в чемпионате России каждый.

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