Витсель еще не вел переговоры с «Шанхаем СИПГ»

Ранее сообщалось, что китайцы готовы потратить на трансфер бельгийца 25 миллионов евро. Сам игрок отклонил предложение с зарплатой в размере 12 млн евро в год, так как хочет играть в «Ювентусе».

По информации источника, сейчас Витсель находится в отпуске вместе с семьей и не ведет переговоры ни с одним из клубов.

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.