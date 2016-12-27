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27 декабря 2016, 14:49 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» пытается снизить цену на Самедова

Переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».

Переход Александра <span class=error>Самедова</span> из Локомотива в Спартак затягивается <nobr>из-за </nobr>того что <nobr>красно-белые</nobr> хотят уменьшить сумму трансфера сообщает Спорт день за днем. Увеличить
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По словам президента железнодорожников Ильи Геркуса, сумма отступных составит пять миллионов евро. «Спартак» был готов заплатить за футболиста два миллиона, но эта сумма не устроила «Локомотива».

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 — 2005 годах.

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