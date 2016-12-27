«Спартак» пытается снизить цену на Самедова

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По словам президента железнодорожников Ильи Геркуса, сумма отступных составит пять миллионов евро. «Спартак» был готов заплатить за футболиста два миллиона, но эта сумма не устроила «Локомотива».

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 — 2005 годах.