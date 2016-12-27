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27 декабря 2016, 14:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мевля: После победы «Ростова» над «Баварией» румынские медиа просто сошли с ума

Защитник Миха Мевля поздравил болельщиков с наступающим Новым годом, рассказав, чем ему запомнился уходящий 2016 год.

«Новый год — это самый важный праздник для моей семьи. Мы накрываем большой праздничный стол и проводим время вместе. В 2016 году всё было супер. Сначала я стал капитаном в “Динамо” (Бухарест), а затем перешёл в “Ростов”, начал выступать в Лиге чемпионов. Не стоит забывать и про сборную, где мне удалось забить дебютный гол.

Болельщики “Ростова” всегда поддерживают команду, я всегда чувствую, что они рядом. Это очень важно для футболиста. Сколько людей поздравило после победы над “Баварией”? Очень-очень много. Румынские медиа просто сошли с ума, все СМИ хотели взять у меня интервью.
Словения — маленькая страна, но всё равно у нас очень любят футбол и нашу сборную. Из-за выступления в Лиге чемпионов меня многие знают и поддерживают. Желаю болельщикам “Ростова” в наступающем году удачи, любви и всего лучшего!» — цитирует защитника официальный сайт «Ростова».

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