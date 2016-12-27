Газзаев: Лучшим тренером РФПЛ в 2016 году я бы назвал Гаджиева

«Назвал бы Гаджи Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году. В прошлом сезоне Гаджиев принял “Амкар” в довольно сложном положении, а сегодня клуб находится уже на шестом месте, несмотря на скромные возможности. Гаджи Муслимович заслуживает самых высоких оценок за работу в уходящем году», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.