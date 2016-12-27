Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»
«Советский спорт» оценивает вероятность переезда капитана сборной Голландии из Мюнхена в Россию.
В минувший понедельник портал ITA Sport Press распространил информацию о том, что многолетний лидер «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Зените». Звездного голландца якобы хочет в рядах своей команды Мирча Луческу.
Тему вдохновенно подхватили как итальянские, так и российские журналисты. Ни одна из заинтересованных сторон пока не дала на этот счет официального комментария, но уже сегодня мы можем спрогнозировать — насколько реально заключение подобной сделки.
Потенциальный аргумент «за» только один — пресловутый финансовый аспект. «Против» — целый ряд факторов, на которых имеет смысл остановиться подробнее.
Наконец, только за последние два года игрок получил полтора десятка травм. Все тренеры отмечают фанатичное рвение, с которым Арьен включается в тренировочный процесс всякий раз, когда ему удается справиться с очередным повреждением.
Если многим другим звездам требуется время на раскачку и приведение себя в должные физические кондиции после вынужденного простоя, то Роббен раз за разом выдает свой максимум сразу. Пожалуй, будь иначе — «хрустальный» голландец давно завершил бы спортивную карьеру. Арьен годами черпает мотивацию в стремлении играть матчи самого высокого уровня — и не просто участвовать в них, а исполнять роль первой скрипки. Демонстрировать подобный подход ради игр РФПЛ или же, напротив, спокойно получать свои деньги, проводя недели и месяцы напролет в лазарете — это не про него.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter