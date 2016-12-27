«Амкар» интересуется защитником «Химок»
Защитник «Химок» Алексей Шумских получил приглашение на просмотр в «Амкар», сообщает
пресс-служба клуба.
26-летний футболист проведет тренировочный сбор с командой Гаджи Гаджиева, который пройдет в Турции с 22 по 31 января.
Алексей Шумских перешел в «Химки» в феврале прошлого года и провел за подмосковную команду 68 матчей, в которых забил 3 мяча. По итогам первой части сезона он признан болельщиками лучшим игроком.
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