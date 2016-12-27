Итальянский журналист: Роббен подходит для чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Роббен нужен любой команде. Он звезда, классный игрок и подходит для чемпионата России. РФПЛ — пятый чемпионат в мире, и это говорю не я, а рейтинг. Таблица коэффициентов УЕФА — самый лучший показатель уровня футбола в стране, — цитирует Брагу «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 147 матчей и забил 80 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.