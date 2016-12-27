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27 декабря 2016, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Итальянский журналист: Роббен подходит для чемпионата России

Итальянский журналист Микаэль Брага, пишущий про российский футбол для MondoSportivo.net и La Gazzetta dello Sport, считает, что полузащитник «Баварии» Арьен Роббен идеально впишется в чемпионат России. Вчера появилась информация, что футболист может перейти в питерский «Зенит».

Итальянский журналист <span class=error>Микаэль</span> Брага пишущий про российский футбол для MondoSportivo.net и La Gazzetta dello Sport считает что полузащитник Баварии <span class=error>Арьен</span> <span class=error>Роббен</span> идеально впишется в чемпионат России. Вчера появилась информация что футболист может перейти в питерский Зенит. Увеличить
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— Роббен нужен любой команде. Он звезда, классный игрок и подходит для чемпионата России. РФПЛ — пятый чемпионат в мире, и это говорю не я, а рейтинг. Таблица коэффициентов УЕФА — самый лучший показатель уровня футбола в стране, — цитирует Брагу «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 147 матчей и забил 80 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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