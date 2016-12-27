Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28271439/
27 декабря 2016, 13:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джикия будет играть в «Спартаке» под 14-м номером

Защитник Георгий Джикия, перешедший из «Амкара» в «Спартак», рассказал, какой номер взял в новой команде, а также поделился впечатлениями от визита в клубный музей.

«Очень рад оказаться в “Спартаке”, с нетерпением жду первых тренировок. Хотелось бы взять 14-й номер, всё время играл под этим номером. Здесь узнал, что номер свободен. В сборной познакомился с ребятами — с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным.

У клуба музей отличный, обязательно приеду сюда с родителями, возьму маленького братика и обязательно всё тщательно посмотрим. Уже визуально всё осмотрел, очень здорово, поэтому на целый день сюда обязательно приеду», — сказал Джикия в интервью клубному телевидению.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена