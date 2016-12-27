Джикия будет играть в «Спартаке» под 14-м номером

«Очень рад оказаться в “Спартаке”, с нетерпением жду первых тренировок. Хотелось бы взять 14-й номер, всё время играл под этим номером. Здесь узнал, что номер свободен. В сборной познакомился с ребятами — с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным.



У клуба музей отличный, обязательно приеду сюда с родителями, возьму маленького братика и обязательно всё тщательно посмотрим. Уже визуально всё осмотрел, очень здорово, поэтому на целый день сюда обязательно приеду», — сказал Джикия в интервью клубному телевидению.