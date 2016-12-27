Канчельскис: Смолов должен собрать чемоданы и бежать в европейский чемпионат

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».

«Смолов должен бежать из России, — считает Канчельскис. — Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб. Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать».

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за команду 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и выполнил одну голевую передачу.