Канчельскис: Смолов должен собрать чемоданы и бежать в европейский чемпионат
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов должен уезжать играть в европейский чемпионат. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
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Во вторник Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».
«Смолов должен бежать из России, — считает Канчельскис. — Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб. Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать».
В текущем сезоне 26-летний форвард провел за команду 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и выполнил одну голевую передачу.
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