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27 декабря 2016, 12:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Канчельскис: Смолов должен собрать чемоданы и бежать в европейский чемпионат

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов должен уезжать играть в европейский чемпионат. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Во вторник нападающий Краснодара был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов. Увеличить
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Во вторник Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».

«Смолов должен бежать из России, — считает Канчельскис. — Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб. Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать».

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за команду 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и выполнил одну голевую передачу.

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Новости Премьер-лиги

Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года

Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол». В опросе приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.
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